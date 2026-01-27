元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。２８日の歌手デビューを前に初めて生の歌声を披露した。

この日の番組冒頭、ともにＭＣを務める垣花正が「お知らせがございます。明日、いよいよ歌手デビューを果たす大島由香里さんです」と紹介すると「ありがとうございます」と頭を下げた大島アナ。

「実は３曲でデビューします。改めて自分の曲って、なんかドキドキします。検索したら配信サイトに自分の曲が出てくるんですよ！」と笑顔で口に。

番組の後半では、所ジョージ作詞のデビュー曲「紅茶入れて」をスタジオでしっとりと熱唱。歌い上げた後、「緊張する！ 大丈夫でしたか？ 逆にどうだったか、お聞きしたいです」と共演の北斗晶らに問いかけ。

北斗が「歌詞もいいし、いい歌。由香里ちゃんにぴったりだと思う」と称賛すると「ありがとうございます！」と笑顔を満開にした大島アナ。最後に「私、大島由香里の楽曲が明日、いよいよ配信されることになりました。木梨憲武さんプロデュース、所ジョージさん作詞の６曲からリスナー投票によって決まった『紅茶入れて』、『２回目のＫｉｓｓ』、『揺れてそちらへ』という３曲が決定しました。ぜひ、皆様、聞いていただけたらと思います」と話していた。