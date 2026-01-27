お笑いコンビBL、解散危機からの濃厚ラブシーンに驚きの声「いきなりすぎてびっくり」「ハマる」【センプラ 相方が親友で時どき恋人】
【モデルプレス＝2026/01/27】DMM TVの新サービス「DMMショート」にて配信中の縦型ショートドラマ「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（全30話）。俳優の石川悠人、元之介のラブシーンに反響が寄せられている。＜※1話〜6話のネタバレあり＞
本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」発行の「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（原作：河飯じろう氏）をショートドラマ化。友達であり、相方であり、そして恋人でもある複雑な関係の2人の感情を繊細に描き、BLコミックファンからも熱い支持を得ている人気作だ。
陽キャイケメン芸人の長崎佑太郎役を演じるのは、ABEMA「今日好きになりました。」（2021年）への出演で話題となり、SNSフォロワーが急増した若手俳優・石川。佑太郎の相方・武井周作役を、容姿端麗なルックスでモデル、俳優として活躍する元之介が務める。
お笑いコンビ・センチュリープラント（通称：センプラ）の佑太郎は、1年前からプライベートでまったく口をきいてくれなくなった相方・周作（元之介）との関係に悩んでいた。そんな中、番組の企画でコンビ愛を確かめるための解散ドッキリを仕掛けることに。
カメラが仕掛けてある楽屋で佑太郎が解散を切り出すと、突然泣き始める武井。ドッキリ後に佑太郎が問いただすと、武井は突然「俺はお前の事好きなんだ」と告白。「酒の勢いでふざけてやったたった1回のセックス。あれが俺を狂わせた」と明かし、自分の気持ちを抑えるため、佑太郎のことが嫌いな自分を演じようともがいていたという。恋心を知られた以上、解散するしかないと訴える武井を佑太郎は寝室に導き、「この部屋でだけ俺らは恋人同士ってことにしよう」と提案する。
武井は佑太郎にこれまでの態度を謝罪し、佑太郎の背中に手を回しながら「ずっとこうしてたかった」とハグ。それに佑太郎も応え、キスをすると再び体を重ねた。
2人のラブシーンに、ネット上では「いきなりすぎてびっくり」「テンポ感が良くてハマる」「ドキッとした」「つい見入ってしまった」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「センプラ 相方が親友で時どき恋人」
2人のラブシーンに、ネット上では「いきなりすぎてびっくり」「テンポ感が良くてハマる」「ドキッとした」「つい見入ってしまった」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
