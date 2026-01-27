通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％付近に低下したあと、再び１０．６％に上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％付近に低下したあと、再び１０．６％に上昇

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％付近に低下したあと、再び１０．６％に上昇

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.69 7.02 8.66 6.71

1MO 9.78 6.48 8.74 6.38

3MO 9.18 6.44 8.34 6.57

6MO 9.14 6.59 8.46 7.10

9MO 9.18 6.76 8.57 7.43

1YR 9.17 6.88 8.65 7.66





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.50 9.68 9.14

1MO 8.62 8.57 8.25

3MO 8.49 8.51 7.99

6MO 8.84 8.89 8.04

9MO 9.11 9.20 8.10

1YR 9.25 9.38 8.13

東京時間19:02現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間が９．６％前後まで低下したあと、一気に１０．６％付近へと急上昇している。スポット市場でドル円が154.88レベルまで反発し、次第に上値が重くなったタイミングで、154.50割れから153.19レベルまで急落した動きを反映している。昨日と同様にドル円の戻り高値は155円には届かず。あすの米ＦＯＭＣイベントを控えて、市場に155円では上値を抑えられるとの心理を植え付けているのか。為替レートチェックなどの思惑が広がるが、具体的な報道はみられていない。

外部サイト