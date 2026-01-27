高齢者中心に“スピリチュアル被害”相談相次ぐ…1000万円以上課金の人も　最初は無料「占い」サイトで

占いサイトで1000万円課金した人も。

今、高齢者を中心にスピリチュアル被害の相談が相次いでいます。

「はじめは無料なんですよね、そのうちだんだん有料になってきて」と話すのは、スピリチュアルサイトでの被害を訴える70代の女性、Aさん。

被害を相談したAさん：

（5年前）夫が病気になって病院から帰れなくなったりして、寂しさもあったんでしょうかね。

Aさんは最初の無料期間中にサイトに登録。

鑑定士を名乗る人物から「金銭運命の革命の瞬間が迫っている」といったメールが送られてきたといいます。

そして、何度かやり取りして「明日いい知らせがある」という文言を最後に無料期間は終了。

その後の鑑定士とのやり取りはメール1通1500円の有料になったといいます。しかし…。

被害を相談したAさん：

覚醒するために文を送ってくださいと何回も何回も。お金を次から次入れていくうちに1000万円ぐらい。

いつまでたっても鑑定は終わりませんでした。

Aさんは結局、こうした複数の占いサイトで1000万円以上を支払ったというのです。

一体、なぜ途中でやめることができなかったのでしょうか。

被害を相談したAさん：

絶対約束事で、口外しないこと、鑑定を全部受けることと。

途中で何度か疑問を抱いたものの、家族にも相談できず、さらに、ここでやめるとこれまでの鑑定で支払ったお金が無駄になるという思いもあり、引き返すことができなかったといいます。

Aさんが相談した弁護士事務所には、同様のスピリチュアル被害の相談が毎月60件近く寄せられているといいます。

“スピリチュアル被害”相談を受ける法律事務所Z・剛力大弁護士：

誰かとやりとりを密に取れてるという寂しさを埋めることにつけこんでいる可能性。

こうしたスピリチュアル被害は、解決にはハードルがあるといいます。

“スピリチュアル被害”相談を受ける法律事務所Z・剛力大弁護士：

占いの結果通りのことが訪れなかったからといって、それが直ちに違法な占いだったのかと言われると、そうではない。ご自身で気づくのは限界があると思っていて、周りのサポートが絶対必要。