“ラピュタの壁”ライトアップに「幻想的」「光害」賛否の声　一時中止の事態も23日から再開　千葉・鋸山

千葉県にある“ラピュタの壁”と呼ばれる観光名所の夜間のライトアップを巡って、賛否の声が相次いでいるといいます。

SNSでの批判にリアルがどこまで対応するのかは現代的な問題。

今回、地元の住民の方はどのように受け止めているのか、現地を取材しました。

暗闇の中に走る、青い光の筋。

海を越え、光が照らし出したのは“ラピュタの壁”と呼ばれる観光名所の山の壁面でした。

観光の目玉となるライトアップに近隣住民から「あー、ライトアップ？なんかオーロラみたいな感じ。キレイだった」などと歓迎の声が上がる中、ネット上では「せっかくの夜空が台なし」といった批判の声が上がったのです。

27日、「イット！」は国定公園に指定されている鋸山がある千葉・富津市に向かいました。

絶景が望める鋸山の見どころは、何といっても“地獄のぞき”。

断崖絶壁の岩場から下をのぞき込むと、足がすくむようなスリル満点の光景が広がります。

市は夜の観光の目玉を作ろうと、約350万円をかけて、通称“ラピュタの壁”と呼ばれる石切り場の跡地に、1月18日からライトアップを開始しました。

一方、SNSでは「やめてほしい。山の動物や鳥が怖がります」「ケバケバしいライトで、静かな夜を味わう権利を奪っている」「明らかな光害で賛同できない」などと批判の声が相次ぎました。

こうした批判を受け、ライトアップは一時中止になる事態に追い込まれました。

過剰な照明がもたらす悪影響のことを指す「光害」。

環境省の光害対策ガイドラインでは、夜空に向けたサーチライトの使用は夜空の明るさへの影響が大きく、避けるべきであると記されています。

ラピュタの壁がある山には、約1.5km離れた港の方面からサーチライトを照射。

さらに、崖下から壁面をライト6台で照らしています。

ライトアップの光は、住民生活に影響はあるのでしょうか。

近隣住民からは「上に向けてライトしてるって言うから、住民にはあまり影響はない。すてきなものなので…。これを機に富津に来てもらえれば、全然観光客増えれば、うれしいことだと思う」「そんな（光は）強烈ではない。というか鳥は関係ない、夜だから。田舎町だから寂しくなる一方だから、できればいろんな人に来てもらい、にぎやかになるのは良いのでは」と言った声が聞かれました。

市は機器の調整と必要な確認を改めて行ったうえで、1月23日からライトアップを再開しました。

おいしいケーキが自慢の地元のカフェからは、「観光客のにぎわいに期待したい」との声が上がっていました。

あるぽるとカフェ・吉村オーナー：

光が届いている感じで幻想的。いつも見られない鋸山の姿が見られる感じ。（ライトアップを）もっといろんな人に知ってもらえて来てくれたらうれしい。

富津市は「イット！」の取材に対し、ライトアップの時間は日没から午後9時までで、深夜帯の照射は行っていないとし、さらに、遮蔽（しゃへい）物のない夜空へ直接照射することは行わず、光が上空に拡散しないよう、方向及び角度を制御しているとしています。