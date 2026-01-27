ロック界のレジェンド、ニール・ヤング（80）が27日までに、公式サイトを更新。デンマーク自治領グリーンランドの人々に向け、自身の全楽曲やライブ映像などへのアクセスを無料で提供すると発表した。

グリーンランドをめぐっては、トランプ米大統領が領有権獲得を目指す姿勢を示し、波紋を呼んでいる。

そうした中、トランプ大米統領を度々批判してきたヤングは、「グリーンランドの友人の皆様へ、neilyoung archives.comの1年間無料アクセスを提供できることを光栄に思います。私の音楽とミュージック・フィルムが、不人気で一時的な政府から受ける不当なストレスや脅威を和らげる一助となれば幸いです。美しいグリーンランドのご自宅で、最高品質の私の全楽曲をお楽しみいただけることを心から願っております。これは平和と愛の申し出です。過去62年間に制作した全楽曲を、どうぞお聴きください。グリーンランドにお住まいの間は無料で更新可能です。他の組織にも、この精神に倣っていただくことを願っております。LOVE EARTH」との声明を発表した。