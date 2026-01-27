5月28日 配信開始予定

「LINEマンガ」にて連載されているウェブトゥーン作品「喧嘩独学」が、Netflixにて実写化される。5月28日より配信開始予定で、今回ティーザー予告映像も公開された。

「喧嘩独学」はストーリー・PTJ cartoon company、作画・金正賢氏による作品。スクールカースト最底辺で、貧困や母の入院にあえぐ高校生・志村光太が、同級生との喧嘩をきっかけにライブ配信チャンネル【喧嘩独学】を立ち上げ、“金のための下剋上”を目指す。

「翔んで埼玉」や「はたらく細胞」などを手掛けた監督・武内英樹氏と、脚本・徳永友一氏が再びタッグを組む。また、主人公である志村を鈴鹿央士さん、不登校の謎めいた女子高校生・秋を見上愛さん、策士な高校生・カネゴンを菅生新樹さんがそれぞれ演じる。

【あらすじ】

スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる”理不尽”に”我慢”を重ねる日々…。が、そんな彼にある日転機が訪れる！不意に起きた同級生との”喧嘩”。それが誤って全世界へと生配信されてしまう。すると、その熱量溢れる滑稽な喧嘩姿が思いがけず大バズり。

「喧嘩＝金になる」と知った志村は、一人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル【喧嘩独学】を立ち上げる。―彼の壮大な”金のための下剋上”はここから始まった。

【プロデューサーコメント：企画・プロデュース／稲葉直人氏（ミリアゴンスタジオ）】

高校生が喧嘩を配信し、あまつさえ金を稼ぐ。「このご時世にそんなドラマを」とお叱りを受けるかもしれません。しかし、そんな“悪魔の企み”に手を伸ばさざるをえない事情が、彼らにはあったのです。拳を振り上げることでしか変えられなかった、どん底の現実が。

いじめ、暴力、貧困--そんな理不尽な世の中に対する「逆襲劇」を、鈴鹿さんたち若いキャスト陣が圧倒的な熱量で演じてくれました。痛快にして感情を揺さぶる青春ドラマができたと思います。Netflix らしい一気見必至のエンタメをお楽しみください。

Netflix シリーズ「喧嘩独学」

2026 年5月28日からNetflixにて世界独占配信

＜クレジット＞

原作: 「喧嘩独学」 原作：PTJ cartoon company 作画：金正賢 （「LINE マンガ」連載）

監督: 武内英樹（映画「翔んで埼玉」「はたらく細胞」「テルマエ・ロマエ」「今夜、ロマンス劇場で」、ドラマ「ルパンの娘」「のだめカンタービレ」他）

脚本: 徳永友一（映画「翔んで埼玉」「はたらく細胞」、ドラマ「ルパンの娘」「グッド・ドクター」他）

エグゼクティブ・プロデューサー: 福井雄太（Netflix）

企画・プロデュース： 稲葉直人（ミリアゴンスタジオ）（映画「テルマエ・ロマエ」「信長協奏曲」「真夏の方程式」「SP 野望篇/革命篇」「劒岳 点の記」、ドラマ「ルパンの娘」「絶対零度～未解決事件特命捜査～」他）

プロデューサー： 前田茂司（楽映舎）

キャスト: 鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹 / 原田美枝子 / 浅川梨奈、長田拓郎

企画制作： ミリアゴンスタジオ 制作プロダクション： 楽映舎 製作: Netflix