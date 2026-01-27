2030年W杯決勝はスペイン開催へ!! FIFA規定で候補は実質2択、前回はR・マドリー本拠地使用
スペインサッカー連盟(REFE)のラファエル・ラザン会長は27日、2030年のW杯決勝がスペイン国内で開催されることを明らかにした。同大会はスペイン、ポルトガル、モロッコの3か国共催。現地大手紙『マルカ』によると、モロッコも開催地に立候補していたという。
スペインにとっては1982年大会以来、48年ぶり2度目のW杯開催。当時の決勝戦はレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで開催され、イタリアが西ドイツを3-1で破っていた。ルザン会長は「W杯をスペインが主導し、決勝戦はここで開催される」と述べた一方、決勝戦の会場は明言しなかった。
2030年W杯の入札資料によると、スペインではサンティアゴ・ベルナベウの他、アトレティコ・マドリーのメトロポリターノ、バルセロナのカンプノウ、エスパニョールのRCDEスタジアム、アスレティック・ビルバオのサンマメス、ソシエダのアノエタ、セビージャのカルトゥーハ、ラス・パルマスのグラン・カナリア、デポルティボのリアソール、サラゴサが新設するロマレーダの8都市10会場で試合が行われる。
国際サッカー連盟(FIFA)はW杯決勝戦を収容人数8万人以上のスタジアムで開催することを定めており、候補は実質2択。現在改装中で10万超の収容人員となるカンプノウか、83,186人のサンティアゴ・ベルナベウになるとみられる。
