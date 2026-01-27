これからの気象情報です。

28日(水)は、各地雪で降り方の強まるところもありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に強風・波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆1月28日(水)天気

・上越地方

山沿いでは、新たに雪が積もるでしょう。

平地は降雪があまり強くならないものの、引き続き落雪やなだれに注意が必要です。



・中越地方

沿岸部は、朝から日中は弱い雪ですが、夜はやや降雪の強まるところがあるでしょう。

一方、山沿いは断続的に雪が強まり、各地で積雪が増えそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝晩を中心に雪雲が流れこむでしょう。

28日(水)のうちは大雪にはならない見込みですが、数センチの積雪はありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

新潟市も雪がチラつく時間がありそうです。

内陸や山沿いは断続的に雪が降りますが、大きく積もることはないでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

山沿いでは今夜間、雪の降り方が強まるところがあるでしょう。

一方、日中は各地弱い雪が降ったりやんだりしそうです。



◆風と波

28日(水)は、午前ほど風が強まるでしょう。

波の高さは、各海域で最大3mの予想です。



◆週間予報

29日(木)と30日(金)は【警報級の大雪】になるところがあるでしょう。

とくに、上越と中越では平地も含めて再びドカ雪になるところがありそうです。

土日も所々で雪が降りますが、来週は寒気が緩んで雨の日があるでしょう。



29日(木)からまた大雪のところがありそうです。明日のうちに備えを済ませるようにしてください。