º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤ò´Å³ú¤ß¤·Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ªÑ³¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ
¢£½µ´©¤È·î´©2ºý¤ÎTV¥¬¥¤¥ÉÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¥¯ー¥ë¤Êº´µ×´Ö¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤ÎÑ³¤²¤Êº´µ×´Ö①～②
Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò PRÃ´Åö¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î23Æü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø½µ´©TV¥¬¥¤¥É¡Ù2026Ç¯1·î30Æü¹æ¤ÎÉ½»æ¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤Ë¤ÏSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¹õ¥¹ー¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹õ¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÂ¤ê»Ñ¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ò´Å³ú¤ß¤·Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤¿Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ø·î´©TV¥¬¥¤¥É¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¡Ê1·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Îº´µ×´Ö¤¬Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£