十日町市に住む中学3年の女子生徒が、26日夜に自宅を出たまま行方が分からなくなっています。



行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。警察によりますと、樋口さんは26日夜に家族とともに自宅のリビングにいましたが、午後7時20分ごろに家族が姿を見たのを最後に行方がわからなくなったということです。



施錠していたはずの玄関の内鍵が開いていましたが、普段履いている靴は残されていました。樋口さんは身長154cmくらいでやせ形、髪型は黒のセミロングで紺色のセーターと水色のデニムズボンを履いていました。スマートフォンや貴重品は所持していないということです。



警察が自宅周辺で行方を捜しています。



【情報提供】

十日町署 025ｰ752ｰ0110