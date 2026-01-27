山口市で出土した銅銭を県の有形文化財に指定するよう県文化財保護審議会が答申しました。



また、檜皮葺が県選定保存技術に選ばれ県内唯一の職人がその保持者に認定されることになりました。



県指定有形文化財に指定するよう答申されたのは、「周防鋳銭司跡出土銭貨資料」です。



山口市にある国指定の史跡「周防鋳銭司跡」から出土した5種類の硬貨＝銅銭で、奈良時代から平安時代に作られた12種類の銅銭のうち、5番目の富壽神寳から、9番目の貞がん永寳までが、継続的に生産されたことを裏付ける貴重な資料であると評価されました。





現在の美祢市にある長登銅山跡で産出された銅を使って鋳造が行われ、そのことを朝廷が重要視していたことが考古学的に裏付けられる点も高く評価されました。また、県選定保存技術に「檜皮葺」が選ばれ、その保持者として山口市の佐々木真さんが認定されることになりました。佐々木さんは、瑠璃光寺五重塔をはじめ県内外の文化財建築物の修理に携わるなど県内唯一の技術者であると評価されました。（佐々木真さん）「いままでやってきたなかで認定されることはとても光栄」「とにかくきれいに仕上げてやはり誰が見てもきれいな屋根、そして1日でも長く持つような仕事を心掛けています」「職人として一生修行ですし、一生勉強だと思ってますから体が動く限り、この檜皮葺の仕事をやっていこうと思っています」正式な指定・認定はことし3月の予定です。