27日(火)の日中は、平地では雨の降ったところが多くなりました。ただ28日(水)になると、また各地で雪になりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

27日(火)夜9時の沿岸部はミゾレ、内陸や山沿いは各地で雪が降るでしょう。夜間も広く雪が降りますが、28日(水)朝の雪は山沿いが中心になりそうです。そして、日中は下越や佐渡は弱い雪で時おり晴れ間が出る見込みです。



一方、上・中越は平地も含めて雪の降りやすい状態が夜にかけて続くでしょう。



◆予想降雪量［27日(火)夜～28日(水)朝にかけて］

湯沢町と十日町市周辺で30cm、妙高市周辺で25cm、そのほかの山沿いで15～20cmの予想です。

平地では3～5cmの雪が予想されています。



◆その後の予想降雪量［28日(水)朝～夕方にかけて］

山沿いで各地15cm、平地で3～5cmの予想です。



このあと、28日(水)にかけては極端な大雪にはならない見込みですが、山沿いを中心に新たに雪の積もるところがありますのでナダレ・落雪には注意をしてください。





一方、29日(木)からはまた平地でも大雪になるところがありそうです。

この先の天気の傾向では雪マークの付いている日が多くなりますが、29日(木)・30日(金)は【警報級の大雪】になるところがありそうです。とくに、上・中越では平地でもドカ雪になる可能性があります。



その後、来週は一旦気温が上がって雨になる日もあるでしょう。ただ、2月6日(金)からまた寒気が強まり、2月8日(日)ごろにかけて平地でも大雪になる可能性があります。



先の予報なので今後変わる可能性もありますので、こまめに気象情報をチェックしてください。