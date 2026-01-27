【山口2区（岩国市や周南市など）】



立候補したのは、届け出順に、

中道改革連合・比例中国ブロック前職の平岡秀夫候補

自民党・前職の岸信千世候補の2人です。



○平岡候補は岩国市の選挙事務所で第一声を上げました。



（平岡候補 ）

「中道政治を標榜する人たちが大きなかたまりになって戦わなければいけない。私が唱えてきた上関原発の建設については中止を求める。あるいは上関の使用済み核燃料中間貯蔵施設については反対することについては今まで通り主張させていただく」





前回、おととしの選挙では岸さんに惜しくも1700票あまりの差で敗れた平岡さんですが比例復活を果たし12年ぶりに国政に復帰。今回は「中道」に合流し公明党県本部からの支援も受けて選挙区での勝利を目指します。（平岡候補）「山口2区が変われば日本の政治が変わる。死に物狂いの戦いをした方が勝利をするということでございますので皆様方に9倍のご支援を賜ることをお願い申し上げて私のお訴えとさせていただきます」○岸さんは岩国市の商業施設の駐車場で出陣式を開きました。（岸信千世候補）「山口から日本列島を強く豊かに。 この地域がいい状態で人が育って、育った人がこの地域に生まれてよかったと言えるように。頑張ってきた人が少しでも報われある社会を作り上げていきたい」岸信介元総理を曽祖父に・安倍晋三元総理を伯父に持つ、岸信千世さん。強固な保守地盤に支えられ2023年の補欠選挙、おととしの総選挙と僅差ながら平岡さんに勝利、今回も選挙区での議席の死守を目指します。（岸候補）「私3年間で3回目の選挙でございます。しっかりとこの冬の選挙戦、皆さまのお力をもってですね、国政に押し上げていただきますよう重ねて、重ねて、お願いを申し上げます」3回目の一騎打ちとなった平岡さんと岸さん、全国が注目する激戦区となりそうです。