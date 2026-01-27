¹Åç¥«¡¼¥×¡¦±©·îÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡¡ºòÇ¯12·î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È»ÈÍÑµ¿¤¤
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ï27Æü¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥×¥íÌîµå¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÁª¼ê±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¡á¹Åç»ÔÃæ¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¤´¤í¡¢¹ñÆâ¤Ç¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¼ã´³ÎÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç2019Ç¯¤Ë¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬5ÎÒ¡¢17ÅðÎÝ¤È¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£