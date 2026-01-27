今季からJ1で戦う水戸は27日、茨城県城里町のクラブハウスで練習を公開した。24日まで沖縄キャンプを実施し、来月8日のJ1百年構想リーグ開幕節・東京V戦に向けてこの日から再始動。ミニゲームなど強度の高いメニューをこなし、約1時間30分にわたって汗を流した。

J2いわきから加入したMF山下優人（29）は練習後に取材に応じ、「ずっとJ1でプレーしたい気持ちを持っていて、やっと実現できるチャンスがある。競争を勝ち抜くために一日一日を大事にしていきたい」とJ1初挑戦へ決意を込めた。青森山田高、桐蔭横浜大を経て19年に当時東北リーグ1部だったいわきに加入。JFL、J3、J2と目覚ましい勢いで成長を続けたクラブの中心選手として、山下自身もステップアップした。

昨季はJ2最多タイの9アシスト。シーズン終了後にJ1初昇格を決めた水戸からオファーが届き、「若くない年齢ながら、上のレベルでプレーしたい気持ちもあった。野心のある選手ということで声を掛けてもらったのはうれしかった」と7年間在籍したいわきを離れる決断を下した。

5月に30歳を迎えるレフティー。「別のチームでやるのは初めてなので、他のチームのやり方やコンディションの上げ方、練習を学んで今は楽しいなって感じです」。そう語る表情は充実感であふれている。