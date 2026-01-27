1月26日、霜降り明星のせいやが自身のXを更新。《いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です》とポストした。

「1月23日に放送されたABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』の“6人兄妹の長男”回が大炎上を続けています。長男の依頼に対応した探偵がせいやさんでした」（芸能記者）

放送では依頼者である長男が炊事や洗濯などかなりの家事をこなしていること、幼い弟や妹の世話も行う日々に視聴者から“ヤングケアラーではないか”との指摘が多数寄せられる結果に。両親のInstagramが拡散され、過去の発言や画像、動画が批判された。

「ABCは慌ててTVerでの見逃し配信を停止したうえで、公式声明を発表。父親が『乳幼児を残して外出する場面』をわざと撮影したり、長男からの依頼内容も家族と調整して変更するなど、“過剰演出” していたことを明かしました。さらに、最も批判が強かった《VTRの最後に母親が、「米炊いて、7合」といった発言は、番組の編集・構成上の演出として表現したもの》と“オチ”として演出したことを明かしました。《こうした編集・構成の結果、前後の背景や文脈を十分に伝えることができませんでした》としたうえで、《これらは取材対象者の責任によるものではなく、編集・構成を行った番組側に起因するもの》としています」（同前）

ABCは《探偵である出演者は企画・演出には一切関与しておりません》ともしている。

「せいやさんは演出に関係なく、誠実に長男に向き合ったということでしょう。自身も高校時代にいじめられた経験があり、教員を志望していたせいやさんだけに、思うところあって長男を抱きしめ、『お前はまだ小学生や！』『まだ大人になんなよ！』という激励に繋がったのでしょう。その後のSNSでの誹謗中傷には“演出上の家族”しか知らない彼には何も言えない。ただ、現場で触れ合った長男に言えることはやはり《とにかく【まだ大人になるなよ】です》という激励なのでしょう」（前出・記者）

Xではせいやのポストに

《君が大人の見本やで ありがとう》

《私が長男だったらせいや一生忘れないし、この夜ベッドで声殺して泣いてる。もちろん偏見はあると思うけど、良い方向に進むといいな》

《これ以上話が大きくなってもって感じですね まだ大人にならず子供らしくあればそれで良いと思います》

と共感が広がっている。これぞ本物の“大人の対応”といったところか。