¥í¥¶¥ó¡¦¿û¹Ê¸¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼²ó¤Î±ê¾åÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤¬£²£·Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡££²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬£µ¿Í¤Î·»Ëå¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤Ê¤É¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ±ê¾å¡££²£¶Æü¤Ë¤ÏÆ±¶É¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£²þ¤á¤ÆÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÏÊÔ½¸¡¦¹½À®¾å¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿û¹Ê¸¤ÏÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡Ö£Á£Â£Ã¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤±é½Ð¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¡Öºî¤ê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é±é½Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤ä¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¶¿Í·»Äï¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤ÎÊý¤¬¡ØËÍ¤¬£±ÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥Û¥ó¥Þ¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ØÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£°ÍÍê¤ÎÆâÍÆ¤ò²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÅâÆÍ¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¤½¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤ó¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¿û¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¤«¡£¥³¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥ó¥È¤Ç¤¹¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¡£±é½Ð¤¬¤«¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤ä¤ó¡×¤È¤Þ¤È¤á¡Ö½é¤á¤Î°ÍÍê¤È¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¸«¤Æ¤ëÊý¤Î°Õ¿Þ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¤Ê¡×¤Èº£²ó¤Î±ê¾å¤Î²Ð¼ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£