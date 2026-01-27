大人が垢抜ける“ピンク色”！【GU】そのまま真似したい！「差し色コーデ」

暗いトーンの洋服ばかりで、なんだかコーデが地味見え……。そんな大人女性の救世主になりそうなのが、一点投入で華やぎを与えてくれるピンク色のアイテム。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、ピンクの差し色を取り入れたコーデ術を解説。甘さ控えめなスウェットコーデや、女性らしい配色の着こなしなど、大人に似合うスタイルをピックアップしました。

ピンクのカーデ × スウェットで甘さ控えめに

【GU】「パフニットVネックカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

スウェットパンツにデニムシャツを合わせたカジュアルなコーデ。地味見えを回避するなら、ピンク色のカーディガンで差し色をプラスしてみて。明るいピンク色のアイテムも、黒スウェットとのスタイリングなら甘さ控えめに着こなせそう。ざっくりとしたVネックのカーディガンなので、襟付きのシャツと重ね着してもすっきりと仕上がっています。ラフになりすぎないよう、足元はきれいめのシューズで大人っぽさをキープして。

冬のデートにも◎ ピンク × ナチュラルの上品コーデ

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」\2,490（税込）、「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

暗いトーンの洋服を選びがちな冬コーデ。マンネリを打破するなら、ピンクやナチュラルなど明るい色味を選んでみて。淡いピンク色のスウェットトップスにスラリとしたナロースカートを合わせれば、カジュアルながらも女性らしい装いに。さらにピンクのツイード調カーディガンを投入することで、グンと上品な雰囲気に仕上げています。足元は冬らしいショートブーツで、きれいめに引き寄せると◎

