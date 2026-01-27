¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥·¥É ¤æ¤¦¤ä¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈS.Yuya¡É¡¢Á´¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¡¢²Î¾§¤È±éÁÕ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼«ºî¼«±é¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¸½¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¥·¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤æ¤¦¤ä¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·î9Æü¡¢¥½¥í¥ï¡¼¥¯S.YuyaÌ¾µÁ¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcircle¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢ÌÜ¹õ¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¿·¶Ê¤òÈäÏª¡£1Ç¯´Ö¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿10¶Ê¤¬¡¢»þ·ÏÎóÄÌ¤ê¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®¤À¡£
¶Ã°ÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢S.Yuya¤¬¥É¥é¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤ÉÁ´¥Ñ¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥·¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö±³¡×¤Îºî¶Ê¼Ô¤Ï¤æ¤¦¤ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÍ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢S.Yuya¤Ç¤ÏÁ´¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¥·¥ÉÆ±ÍÍ¡¢Á´¥Ñ¡¼¥È¤Ë²Î¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¥½¥í¤È¤·¤ÆBARKS½éÅÐ¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcircle¡Ù¤ä2·î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãS.Yuya TOUR 2026 ¡ÁCircle¡Á¡ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢S.Yuya¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¨¡¨¡¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÏBARKS½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤é´û¤Ë¤´Â¸¤¸¤Î¡ÈS.YuyaÆþÌçÊÔ¡ÉÅª¤Ê¼ÁÌä¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtravel¡Ù¤Ç»ÏÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤Ã¤Æ¡ÈÀµ²ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì²á¤®¤Æ¾®¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥·¥É¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢S.Yuya¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¥Ñ¡¼¥È¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
S.Yuya¡§¥«¥é¥ª¥±¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£³Ú´ï¤Ï¤ä¤ê»Ï¤á¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ê¤ÈÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtravel¡Ù¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¡¢¤½¤·¤Æ2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¡Øcircle¡Ù¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î²Î¾§¤Ç¤ÏÅþÄì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¤È¡È¥É¥é¥à¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡É¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¿¤«È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
S.Yuya¡§²Î¤¦¤³¤È¤¬Ã±½ã¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡£¥·¥É¤Ç¤â¶Ê¤òºî¤Ã¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¾²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶Ê¤ò²È¤Ç²Î¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤È¯¸«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Î¼Á¤ÏEQ(¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼)¤Ç¸À¤¦¤È¡È¤³¤³¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ÉÍÑ¤È¥½¥íÍÑ¤Î¶èÊÌ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
S.Yuya¡§ºÇ½é¤Îº¢¤Ï·ë¹½Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¥½¥í¤Ç¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Ï¡¢·î¥¤¥Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶Ê´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ºîÍÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Þ¤º¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ä°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿·¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¡Ä¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥·¥É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶Ê¤ò¡È¥é¥¤¥Ö¤Ç²¶¤¬²Î¤Ã¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤¬²¿¶Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥·¥É¤È¥½¥í¤Î¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
S.Yuya¡§¤â¤È¤â¤È¥·¥É¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥í¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂçÈ¾¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È¤«¡È¤½¤ì¤òÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤¬¤â¤·¥Õ¥¡¥óÂ¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤Ç¡È¤¤¤ä¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ò²¶¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤È¤Î³ëÆ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤óÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Á°¤Û¤É´°Á´¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¥·¥É¡¢¤³¤ì¤Ï¥½¥í¡É¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£S.Yuya¤µ¤ó¤Î¥½¥í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¥Ñ¡¼¥È¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ´¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éº£¡¢1ºîÌÜ¤Î¡Øtravel¡Ù¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥®¥¿¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¬ÆÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
S.Yuya¡§¥®¥¿¡¼¤Ï¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤«¤Î´Ö¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤Î²È¤Ë¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¥·¥É¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§É½ÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬2²ó¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤À¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥¤¥Ù¥ó¥È(¡ãJACK IN THE BOX 2008¡ä)¤Ë¤â°ìÅÙ¡¢¥®¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡×¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¥¹¥é¥¤¥Éº®¤¸¤ê¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶Ê¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁêÅöÃÆ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
S.Yuya¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ¥®¥¿¡¼¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ù¡¼¥¹¤â¸µ¡¹¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§ËÍ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë°ì»þ´ü¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¥Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖWinter wing¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤´¼«¿È¤Ç¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ¬¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤â¤Î¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡S.Yuya¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï°Õ³°¤È³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢²È¤ÇÏ¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡À©ºî´Ä¶¤È¤·¤Æ¤ÏDTM¤Ç¡¢¤´¼«Ê¬¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤â¤Î¤òÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÊÔ½¸¤â¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
S.Yuya¡§¤Ï¤¤¡£ÅÓÃæ¤«¤é»Ø¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¡¢¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯¤È¤¤Ïº¸¼ê¤Ë·³¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¸å¤â²Î¾§¡¢±éÁÕ¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¡¢Á´¤Æ¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡© ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
S.Yuya¡§¼Â¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âS.Yuya¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë°¤¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡S.Yuya¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à°Ê³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤ä²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥·¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬´¶ÁÛ¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤¤¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤¢¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì½¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢S.Yuya¤µ¤ó¤Î²»³ÚÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
S.Yuya¡§ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡È¤³¤Î¿Í¤ËÆ´¤ì¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¹¤¯¤¤¤í¤¤¤íÄ°¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î½Ü¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºî¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤¬Ã¡¤¯¥É¥é¥à¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¾ð½ïÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢J-POP¤ÎÍÍ¼°Èþ¤¬·ì¤È¤Ê¤êÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
S.Yuya¡§¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥é¥ª¥±¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î²Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¡¢É½¸½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤«¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡©
S.Yuya¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Í§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥¿(Hi-STANDARD)¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é¼¡¤Ë¥Ï¥¹¥¥ó(HUSKING BEE)¤È¤«¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥à¤ÎÆþ¸ý¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢JUDY AND MARY¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£ÀèÇÚ¤ä¼þ¤ê¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë¥Ð¥ó¥É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»³Ú¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤¤¤¯¤Ä¤«³Ý¤±»ý¤Á¤·¤¿¤ê¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ñ¤¿¿Í¤Ë¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡£
¨¡¨¡S.Yuya¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½ÀÆð¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
S.Yuya¡§¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Ï¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÃË¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì²ó´Ñ¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤¦°ì²ó´Ñ¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï½ÀÆð¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡£
¨¡¨¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿º¬Äì¤Ë¤Ï¡¢S.Yuya¤µ¤ó¼«¿È¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÄºÉ´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
S.Yuya¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¢¤ì¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤è¤¦¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥·¥É¤â2026Ç¯¤Ë23Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«³ØÀ¸À¸³è¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÊÌ¤Ë¡È³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤¢¤ë¼ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcircle¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½øÈ×¤Ç¤â¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¸ø±é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é1¶Ê¤º¤Ä¿·¶Ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£12·î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇ¸å¤Î·î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¹½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¡Ö·î¥¤¥Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¶Ê¤ò1¶Ê¤º¤Ä¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Í¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¤è¡£
S.Yuya¡§¡È1¥ö·î¤Ë1¶Ê¤Ã¤Æ³Ú¾¡¤¸¤ã¤ó¡É¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬1¥ö·î¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¤ì¡© º£²ó¤Ï3½µ´Ö¤·¤«´Ö¤¬¶õ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡È2½µ´Ö¶¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥·¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤âÈï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÂ¾¤Î¶Ê¤â¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÈS.Yuya¤¬4¿Í¤Û¤·¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥Ç¥â¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ê¤Î¼ï¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§ºÇ½é¤Î²¿¶Ê¤«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¼ï¤Î¤¦¤Á¡È¤³¤ì¤ò¼¡¤Î·î¤Ë¤ä¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È¤«¡£¤À¤«¤é¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥¤¥Á¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤È¤«¡¢°ìÊâ¤½¤³¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÀèÇÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤«¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§¹â¹»1Ç¯À¸Åö»þ¡¢²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿2¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤¦¤Á¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼¡¤ÏÈà¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç1Ç¯À¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀèÇÚ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤½¤Î´¶³Ð¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡È¸ÉÆÈ¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢·ÚÌ¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«±Æ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¼«Á³¤Ë¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡È¤³¤³¤Ëµï¤¿¤«¤Ã¤¿ ¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿º£¤ò ¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤È¤·¤Æ¤â¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
S.Yuya¡§¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤·¤é¼ä¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤Æ¡£¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤»¤ëÇØÃæ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤Þ¤¡¡¢Èà¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÉÆÈ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤â3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë°ì½Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£±³µ¶¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡ÈËÜÅö¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ï¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£S.Yuya¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤òº£»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿½½Ç¯¤âÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£¤Î»Å»ö¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Êª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°ì½Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Èº£¤Î²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤ÎËÍ¤¬¼¡¤Î½½Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡È¤½¤Î»þ¤Î²¶¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦°Õ¸«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Èº£¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤Î¼¡¤Î¡Ögarden¡×¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÊªÈá¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡£¡ÈÂç¿Í¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤À¤±¤Ç ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¼Ò²ñ¡É¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
S.Yuya¡§¤³¤ì¤Ï¾åµþÊª¸ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¼Ò²ñ¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î°Õ¸«¤¸¤ã¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤â¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¾å¤ËÎ©¤Ä°Î¤¤¿Í¤Ï¤½¤Î²áÄø¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤º¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¨¡ÁÈ¿¥¤À¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
S.Yuya¡§¤½¤³¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤âÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¼ã´³»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡8¶ÊÌÜ¤Î¡ÖCome on¡ª¡×¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÁÛµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤âS.Yuya¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç³è¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤ä¤êÊý¤â·î¥¤¥Á¸ø±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡ÈÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ã¤È¹Ô¤±¤ëÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢²Î¤¤¾å¤²¤Æ´¶Æ°¤µ¤»¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¥¸¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ì¤¬ÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÀÁö´¶¤äÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤â¡¢¥É¥é¥à¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¤Î»þ¤Ï¡¢²È¤Ç¥¹¥Í¥¢¤È¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤À¤±¤ÏÀ¸¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤âÁª¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È²»¸»¤ò¤â¤È¤ËEQ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¹½ÃÛ¤ä¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼Åª¤Êºî¶È¤â¤´¼«¿È¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤¤¤¤µ¡ºà¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£9¶ÊÌÜ¤Î¡Öruby¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¼¡¡¹¤ÈÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¿ÌÌÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¡Öruby¡×¤Î»þ¤Ï¤Þ¤º¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£A¥á¥í¤ÈB¥á¥í¤È¥µ¥Ó¡¢Á´Éô¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¥µ¥Ó¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡Â¿ºÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶Ê¤òÀ¸¤à¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
S.Yuya¡§ËÍ¡¢¥é¥¸¥ª¤ò·ë¹½Ä°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Ä°¤¤¿¤¤¶Ê°Ê³°¤âÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¸¦µæºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«¤ò²»À¼¥á¥â¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ºî¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÄÌ¤ê¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ï¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¡×¡£S.Yuya¤µ¤ó¤¬¤ª¹¥¤¤ÊË¿±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌÜÀþ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎø°¦¡£¤½¤ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¿´¤Î½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î9¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ï²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Î¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
S.Yuya¡§ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤ÆÈ¿±þ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Û¤«¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢¥³¥ó¥¬¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÊýË¡¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£À©ºî¤ò¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈS.Yuya¤¬4¿Í¤¤¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¸½¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢1Æü2ÉôÀ©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¡ÈÂè°ìÉô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡É¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¤«¤Ê¤êµ©¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
S.Yuya¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤·¤«¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï¾ï¤ËÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡É¤È¤«¡¢¶Ê¤´¤È¤ËÉ½¸½ÊýË¡¤¬¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
S.Yuya¡§Á´¤¯¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ë¤âÌÌÇòÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢²¿¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë¶É½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ä¤ê´·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¡È°ìÈ¯Åö¤Æ¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡¢¥·¥É¤Î¤æ¤¦¤ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÅö¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¥·¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¡È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ì¤«¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Á¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥¬¥Ã¥Ä¥êÅö¤Æ¤¿¤é¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Æ°¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡°ÊÁ°S.Yuya¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÊÉý¹¤¤Ä©Àï¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥·¥É¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆ°¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Øcircle¡Ù¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡È°ì¼þ¡É¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¡È±ï¡É¤Ç¤Ç¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤·¡¢¡È´Ý¡É ¡È¥µ¡¼¥¯¥ë¡É ¡È±ß¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤Æ¡£¡È´Ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥É¥é¥à¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ã¤ÆÁ´Éô´Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÀ¸Ý¤â¥·¥ó¥Ð¥ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ã¡¤¯¤È¤³¤í¤â´Ý¤¤¡£²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢S.Yuya¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢S.Yuya¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¡ÈS.Yuya¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Ìë·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡©
S.Yuya¡§ ¡Ècircle¡É¤Ë°ø¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¥ÉÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦¤Ê¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯åºÎï¤ÊÌë·Ê¤Î²èÁü¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¡¢¡È¤³¤³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£2·î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãS.Yuya TOUR 2026 ¡ÁCircle¡Á¡ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
S.Yuya¡§µîÇ¯1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦²ó¤ê¡É¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ï¹Ô¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¼«¿ÈÃÎ¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡½éÆü¤Î2·î7Æü¤¬ÀéÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤´¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡©
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤Ê¤¼ÃÏ¸µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤ÈÅÓÃæ¤Çµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥½¥í¤À¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¹²¤Æ¤ÆÀéÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²ñ¾ì¼«ÂÎ¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
S.Yuya¡§¤Ï¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ò¥é¤Î½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿Êý¤¬º£¤Ç¤ÏÅ¹Ä¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÅÅÏÃ¤·¤ÆÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Ç®¤¤Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ»ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
S.Yuya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢À»ÃÏ½äÎé¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡BARKS¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢S.Yuya¤µ¤ó¤ÎÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
S.Yuya¡§¤³¤³¤Þ¤Ç1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¥½¥í°Ê³°¤Î¶Ê¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤À¤á¤Ã¤Á¤ã(¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬)³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢³Ý¤«¤êÂ³¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç°ìÈ¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡ãS.Yuya TOUR 2026 ¡ÁCircle¡Á¡ä
2·î07Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦LIVE HOUSE ANGA
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦livehouse STARBOX
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦LiveBox UNLIMITSÂç¿Ü
3·î28Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¢¨1Æü2¸ø±é
¡¦1st SHOW¡§open15:00 / start15:30
¡¦2nd SHOW¡§open18:30 / start19:00
¢§»²²Ã¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
¡¦Guitar¡§Abechi (ÀéÍÕ¡¦Åìµþ)
¡¦Bass¡§OKP-STAR (ÀéÍÕ¡¦Åìµþ)
¡¦Manipulator¡§ICHIRO KAMIYAMA
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï6,600(ÀÇ¹þ / DÊÌ)
¢¨4ºÍ°Ê¾åÍÎÁ
°ìÈÌÈ¯Çä¡§1·î19Æü(·î)18:00¡Á³Æ¸ø±éÅöÆü19:00
https://syuya.lnk.to/TOUR2026
¢£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcircle¡Ù
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) CD¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯12·î9Æü(²Ð) ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://SYuya.lnk.to/circle¡¡
DCCA-171£â¡¡3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01.Winter wing
02.Ì´¤ÎÂ³¤¤ò¡Ä
03.¥Õ¥§¥¤¥¯
04.garden
05.¥Ï¥Á¥ß¥Ä
06.É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ
07.letter
08.Come on¡ª
09.ruby
10.Èô¤Ù¤Ê¤¤Ä»
