J2大宮から発表

サッカーJ2大宮は26日、所属するDF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。主将としてU-23アジアカップを制したばかりの逸材の海外挑戦にファンも歓喜している。

ジュニア時代から大宮のアカデミーに所属する20歳の市原は、2023年にクラブ史上最年少の18歳5日でトップチームデビュー。翌年スタメン定着して、J3優勝の立役者となると、昨季はJ2でも29試合に出場し、リーグベストイレブンにも選出された。

現地24日まで行われたU-23アジアカップでは、28年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の主将としてチームを牽引し、優勝に貢献。現地報道ではオランダリーグ・AZ入りも噂される中での発表に、ファンも熱視線を送っている。

「ついにきたかぁ…まあ仕方ないよな 代表でもキャプテンだしそりゃ注目されるわな」

「遂に…大宮史上最高傑作の生え抜き選手。世界一のCBになれると信じてます」

「大宮の誇り。ビッグになって欲しい」

「必ず日本代表になって日本の市原吏音となってください」

「J2からオランダ1部に移籍って凄い時代だよ」

「これはいいステップアップ」

「残り半年でW杯に滑り込めるか…？楽しみだ」

大宮は公式サイトでリリースを発表。今後については、正式に決定次第、選手本人のコメントと共に知らせるとしている。



（THE ANSWER編集部）