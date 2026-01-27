俳優・萩原利久がエティハド・スタジアムで試合を観戦

マンチェスター・シティファンの俳優・萩原利久が本拠地エティハド・スタジアムで試合を観戦し、勝利の瞬間を現地で見届けた。

イングランド1部マンチェスター・シティは現地時間1月24日に第23節でウォルバーハンプトンと対戦。この冬の新戦力であるFWアントワーヌ・セメンヨのゴールなどで快勝した。足踏みが続いていたなかでリーグ戦5試合ぶりの勝利で、首位アーセナルと4ポイント差の2位を守った。

シティの日本語公式Xは1月26日に「週末のウルブス戦では萩原利久さんが応援にきてくれました。試合には勝利したし、いいことばかり」と投稿した。

萩原はバスケットボールファンとしても知られる一方で、シティの熱烈なファンであることも公言しており、2024年に行われたシティのトロフィーツアーにも参加。そこでクラブOBの元イングランド代表FWショーン・ライト＝フィリップ氏と対面した際にはマンチェスターに行ったことがないと話していたが、待望だった現地観戦が実現したようだ。インスタグラムのストーリーズで「ついに！！！」とエティハド・スタジアムをバックに撮影した写真をシェアしていた。

ファンからも「マンチェスター・シティを布教する愛が認められたのかな」「推し活満喫できててこっちも嬉しい！」「幸せそう」「楽しそうで何より」「公式公認？すごーい！」「すげえ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）