　アイドルグループ・NMB48は27日、公式サイトを更新し、虚偽情報の拡散行為について注意喚起を行った。

　サイトで、「SNS上で、NMB48所属メンバーの名前を挙げての虚偽情報が拡散されております」とし「虚偽情報の拡散・発信、誹謗中傷には法的措置を検討し、毅然とした対応を取って参りますことをお伝え申し上げます」と伝えた。

　「応援していただけるファンの皆様におかれましては、今後も変わらぬご愛顧とご理解をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。