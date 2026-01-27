NMB48、所属メンバーの名前を使った虚偽情報の拡散に注意喚起「毅然とした対応を取って参ります」
アイドルグループ・NMB48は27日、公式サイトを更新し、虚偽情報の拡散行為について注意喚起を行った。
【Xより】虚偽情報の拡散について注意喚起を行ったNMB48
サイトで、「SNS上で、NMB48所属メンバーの名前を挙げての虚偽情報が拡散されております」とし「虚偽情報の拡散・発信、誹謗中傷には法的措置を検討し、毅然とした対応を取って参りますことをお伝え申し上げます」と伝えた。
「応援していただけるファンの皆様におかれましては、今後も変わらぬご愛顧とご理解をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【Xより】虚偽情報の拡散について注意喚起を行ったNMB48
サイトで、「SNS上で、NMB48所属メンバーの名前を挙げての虚偽情報が拡散されております」とし「虚偽情報の拡散・発信、誹謗中傷には法的措置を検討し、毅然とした対応を取って参りますことをお伝え申し上げます」と伝えた。
「応援していただけるファンの皆様におかれましては、今後も変わらぬご愛顧とご理解をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。