大相撲・浅香山部屋の公式インスタグラムが２７日、新規投稿され、千秋楽祝賀会の様子を公開。元大関魁皇の浅香山親方と充子夫人の２ショットもアップされた。

「令和８年初場所…千秋楽祝賀会」と題し、「４人の勝ち越し…と少し淋しい今場所でしたが、沢山の皆様にお越しいただき叱咤激励をいただきました」とつづられた。安青錦の付け人として注目を浴びている魁佑馬が勝ち越しを決めた際には「大関の影響も受けて勝負への意地も見えています」と評されていた。

集合写真では親方と女将さんを中心にりりしい表情を浮かべていた弟子達。「さて、今場所のリベンジを誓った弟子達…。来場所…大阪場所に向けてスタートです」と決意が込められた。

フォロワーからは「親方と女将さんの２ショット珍しく 素敵です」「女将さんの美しいこと 藤の花？のお召し物が素敵です」とコメント。浅香山親方と女子プロレスラーだった充子夫人は１９９９年に結婚。結婚が報じられた前年には親方が「一緒にいて落ち着ける人。疲れない人ですね」とデイリースポーツの取材に語っていた。女将として部屋を支える充子夫人は、昨年の九州場所ではサプライズで弟子達から誕生日を祝福されるなど、温かい雰囲気が伝わってくる部屋を運営している。