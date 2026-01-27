永野芽郁、ボブヘア姿の新たなショットに反響「ずっとビジュ待ってました」「髪短いのも似合いすぎてる」「お顔も演技も好き」
俳優の永野芽郁（26）が主演を務める今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』から、同作のファーストルックとなる新ショットが27日、公開された。あわせて披露された永野のボブヘア姿に、SNSを中心に反響が広がっている。
【写真】ボブヘアの“新ショット”を公開した永野芽郁
Netflixの公式インスタグラムでは「ファーストルック解禁！」の言葉とともに、本作の世界観を象徴するビジュアルを公開。「初恋の人がフェミニストになっていた!?」「『愛』も『権利』もゆずれない！」というコピーが添えられ、彼女と僕の“戦争のような恋愛”を描く“最狂ラブコメディ”であることが強調されている。
原作は、韓国で刊行された同名小説。初恋の相手がフェミニストになっていたという設定のもと、価値観の衝突や葛藤を通して現代社会を映し出す物語性が共感を呼び、大ヒットを記録した。日本語翻訳版も重版がかかるなど、高い人気を誇っている。
永野が演じるのは、ある出来事をきっかけにフェミニストとなった“彼女”。強さと脆さ、狂おしさと愛おしさを併せ持つ人物像で、これまでのイメージとは異なる一面を見せる役どころとなる。
公開された新ショットでは、印象的なボブヘアとまなざしが目を引き、役への没入ぶりを感じさせる仕上がりとなっている。コメント欄にはファンから「待ってましたー！！」「ボブも似合いすぎます！ずっとビジュ待ってました」「この長さの髪の芽郁ちゃん、本当にきれいだね〜！」「芽郁ちゃん個人的には髪長いの好きだけど髪短いのも似合いすぎてる」「めいちゃんのお顔も演技も好き」などのコメントが届いている。
【写真】ボブヘアの“新ショット”を公開した永野芽郁
Netflixの公式インスタグラムでは「ファーストルック解禁！」の言葉とともに、本作の世界観を象徴するビジュアルを公開。「初恋の人がフェミニストになっていた!?」「『愛』も『権利』もゆずれない！」というコピーが添えられ、彼女と僕の“戦争のような恋愛”を描く“最狂ラブコメディ”であることが強調されている。
永野が演じるのは、ある出来事をきっかけにフェミニストとなった“彼女”。強さと脆さ、狂おしさと愛おしさを併せ持つ人物像で、これまでのイメージとは異なる一面を見せる役どころとなる。
公開された新ショットでは、印象的なボブヘアとまなざしが目を引き、役への没入ぶりを感じさせる仕上がりとなっている。コメント欄にはファンから「待ってましたー！！」「ボブも似合いすぎます！ずっとビジュ待ってました」「この長さの髪の芽郁ちゃん、本当にきれいだね〜！」「芽郁ちゃん個人的には髪長いの好きだけど髪短いのも似合いすぎてる」「めいちゃんのお顔も演技も好き」などのコメントが届いている。