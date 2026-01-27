今季からJ1で戦う水戸は27日、茨城県城里町のクラブハウスで練習を公開した。24日まで沖縄キャンプを実施し、来月8日のJ1百年構想リーグ開幕節・東京V戦に向けてこの日から再始動。ミニゲームなど強度の高いメニューをこなし、約1時間30分にわたって汗を流した。

J1仕様のスタイルでトップカテゴリーに初挑戦する。J2優勝を果たした昨季は縦に速い攻撃が特長だったが、樹森新監督の下でボールを保持して主導権を握る“プランB”に着手。生え抜き6年目のMF大崎航詩は「やっぱり（J1には）うまい選手がいっぱいいるので、自分たちの時間がないときつい時間が増えてしまう。引き継ぐ部分とプラスアルファの部分を全員で意識してきた」と明かした。

昨季途中まで新潟を率いてJ1を経験した指揮官が、プレス回避のための配置やパス回しを提示。沖縄キャンプで連係を深め、大崎は「チームとしてやっていなかったことに取り組んだのでトライ＆エラーはいっぱいあった。それを含めていいキャンプだった」と振り返った。

昨季の躍進の土台にあった守備の強度についても、J1レベルに基準を置く。「J2ではプレッシャーになっていたところも、J1だったらプレッシャーに感じない選手もいると思う。もう一歩寄せたり、もう1メートルスライドしたり、そういうところの強度をもう一つ上げていきたい」と大崎。力試しとなる特別大会に向け、攻守両面で準備を進めていく。