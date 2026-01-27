「とても光栄に思う」26年エスパのキャプテンは在籍３年目の22歳MF！「覚悟を持って務めたい」。副主将３人は？
清水エスパルスは１月27日、2026 シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。
主将は在籍３年目の宇野禅斗。22歳MFはクラブの公式サイトを通じて「今シーズンのキャプテンに任命されました。とても光栄に思うと共に、覚悟を持って務めたいと思います。自分には何ができるのか日々考えながら、チームが前を向いて戦って行けるように頑張っていきます」と意気込みを伝えた。
副主将は３人。FW北川航也、DF蓮川壮大、MFマテウス・ブエノが務める。それぞれのコメントは以下のとおり。
▼北川
「クラブのために、街のために、自分に出来ることを精一杯やります。そして、キャプテンの（宇野）禅斗を支えられるように、サポートします」
▼蓮川
「チームの勝利の為に自分ができることを精一杯やっていきたいと思います。経験豊富な選手と、若手選手とうまくまとまりのあるチームができるように、宇野選手を全力でサポートしていきたいです」
▼ブエノ
「私に信頼を寄せてくれているから指名してくれたと思っています。キャプテンや副キャプテンの経験は少ないですが、クラブ、選手のみんなを支えられるよう、学びながら成長していきたと思います。エスパルスを誇れるように自分の役割を果たしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
