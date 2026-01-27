百年構想リーグの開幕間近にアクシデント。湘南が小野瀬康介ほか、高卒ルーキー、新助っ人の負傷を発表
昨季のJ１を19位で終え、今季はJ２で戦う湘南ベルマーレは１月27日、３選手の負傷を発表した。
昌平で10番を背負い、今季から湘南に加入したMF山口豪太は、先の第104回全国高校サッカー選手権で負傷。左内転筋損傷と診断された。
昨季に主力として活躍したMF小野瀬康介は、１月17日のトレーニングマッチで負傷。左膝半月板損傷が判明した。
また、今季にRB大宮アルディージャから湘南に完全移籍したFWファビアン・ゴンザレスは、21日のトレーニングマッチで受傷。左膝の内側側副靭帯損傷と診断された。
なお、３選手とも加療期間は未発表となっている。J２・J３百年構想リーグの開幕を11日後に控えるなか、クラブにとって手痛い離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
昌平で10番を背負い、今季から湘南に加入したMF山口豪太は、先の第104回全国高校サッカー選手権で負傷。左内転筋損傷と診断された。
昨季に主力として活躍したMF小野瀬康介は、１月17日のトレーニングマッチで負傷。左膝半月板損傷が判明した。
また、今季にRB大宮アルディージャから湘南に完全移籍したFWファビアン・ゴンザレスは、21日のトレーニングマッチで受傷。左膝の内側側副靭帯損傷と診断された。
なお、３選手とも加療期間は未発表となっている。J２・J３百年構想リーグの開幕を11日後に控えるなか、クラブにとって手痛い離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集