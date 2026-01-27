海外の空港で「出国不可」を宣告されたら？ 密入国疑惑に巻き込まれた恐怖体験がSNSで話題に【作者インタビュー】
とある国の滞在中、地方の空港から首都へ戻ろうとしたら突然「出国不可」と宣告されてしまい…!?世界各地を旅する漫画家の五箇野人(@gokayajin)さんのエッセイ漫画「海外の空港で出国不可を宣告された話。」に、読者から「怖っ」「ドキドキする」とSNS上で反響が集まっている。頭を抱えたくなるようなエピソードの紹介とともに、作者の五箇野人さんに体験の裏側を取材した。
この漫画の作者である五箇野人さんは、国境近くの町から空路で首都へ戻ろうと地方空港を訪れた。いつも通り搭乗手続きを進めていたところ、カウンターのスタッフから「入国スタンプがない」と指摘され、正規ルートでの入国を疑われてしまったという。入国時の状況を説明し、手元にある証拠を提示することで国内線の搭乗は許可されたものの、「このままでは国外に出られない」と告げられる事態に発展してしまったそうだ。
数々の国を旅してきた五箇野人さんにとっても、「出国不可」という経験は初めてだったという。「入国は問題なく済んでいたので、完全に油断していました。身構えていなかった分、衝撃が大きかったです」と当時の心境を振り返る。
作中では、不安と現実的な対処が描かれる一方で、旅のトラブルを前向きに捉える視点も印象的だ。「予定外の出来事が、結果的にいい出会いにつながることが多い」と語る五箇野人さん。その考え方が、極限状態の中でも心の支えになっていたという。
また、長編エピソードの描き方については「ずっとシリアスだと自分が疲れてしまう」と笑いながら話し、「我慢しきれずに、途中でボケっぽい場面を挟んでしまうんです」と明かしてくれた。
読者からは「追体験できて緊張した」「海外トラブル時の参考になった」といった反響も寄せられている。海外旅行が好きな人や、万が一のトラブルに備えて心構えを知っておきたい人はぜひ本作「海外の空港で出国不可を宣告された話。」を読んでみてほしい。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
