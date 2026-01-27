金沢大学発のベンチャー企業が開発を進める自動運転技術。冬の雪道でも自動でタクシーを走らせられるか、国内で初めて北海道で実証実験が始まりました。

金沢大学は1998年から自動運転技術の研究に取り組んでいて、2024年に完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指し、ベンチャー企業「ムービーズ」が立ち上げられました。

2025年10月には、北海道道東にある上士幌町と共同で総延長100キロにわたって一般乗客を乗せたロボットタクシーの実証実験を行いました。

実験で車線維持や滑らかな車両の制御を確認

今回の実験では、雪が降る地域でも安定してロボットタクシーを自動で走行させるため、1月5日から27日まで、総走行距離650キロを対象に、最高時速60キロでのより実践的な実験を行いました。

実証実験では、積雪や路面の凍結で道路の白線や路肩が見えにくい環境でも、車線を維持したり、急ブレーキなどがない滑らかな車両の制御ができたということです。

ムービーズは今回の実験を経て「冬期の移動手段確保が課題となる地域でも、年間を通して運行が可能なロボットタクシーの早期実用化が可能」としています。