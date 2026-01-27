2026年1月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
スランプに突入の予感。温かい飲みもので心を落ち着かせよう。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ネガティブな気分になりがち。人も物事もいい面だけを見つめて。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
集中力を発揮しよう。面倒な用事も順調に片付けられるはず。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
過激な発言はトラブルのもと。保守的な考え方でいくのが吉。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
何気ないひと言が大きな問題に発展しそう。余計な発言は控えて。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
マイナス思考に陥りがち。心の疲れを取るために休養を。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
読書にツキあり。気に入ったフレーズは心の指針になるかも。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
休日のプラン作りの吉日。楽しいアイデアが浮かびそう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新しいものを1つ身に着けて。気力が湧いて幸運をゲット！
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
勤勉な1日。身の回りをせっせと片付けるとツキが到来！
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
物事は合理的にとらえると好循環に。難しく考えないで。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
思い込みは捨てて自由になると◎。心が晴れ晴れしてきそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)