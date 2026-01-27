¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èþ½÷¤¬¤¤¤ë¡ª¡×Perfume¤«¤·¤æ¤«¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×
Perfume¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï1·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤·¤æ¤«
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¤Ã¡ª¡×¡ÖNew¤«¤·¤æ¤«¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èþ½÷¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö³»¤òÃ¦¤¤¤À¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡×¡Ö¤ªµÙ¤ß¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖNew¤«¤·¤æ¤«¡ª¡×¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡ÖNew me¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸å¤íÈ±¤â¸ª¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×2025Ç¯12·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÆü¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
