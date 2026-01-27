週末のドカ雪の影響は、27日も続いています。

大雪で臨時休校となった金沢市と津幡町の小中学校では、27日から授業が再開され、元気に登校する児童の姿が見られました。一方、気温が上がった影響で落雪やなだれにも今後注意が必要です。

3日ぶりの学校「思った以上に雪が降ってびっくり」

大雪の影響で、金沢市と津幡町では26日、すべての小中学校が臨時休校となりました。金沢市の田上小学校では27日の朝、児童204人が3日ぶりに登校しました。

Q．3日ぶりの学校どう？

児童

「うれしい、友達と会えるので」

「思った以上に雪が降っていてびっくりした」

「（通学路が）すごい滑りやすくて怖かった。」

Q．休みの間、何をしていた？

児童

「1時間くらい、お父さんを手伝って、雪かきしてた」

田上小学校では27日、教職員8人が雪で歩道が埋もれている場所や、積みあがった雪で車道から見えにくい横断歩道など、危険な箇所に立って児童の登校を見守りました。

田上小学校 加藤政昭校長「登校の時の安全がすごく心配だったので元気に登校する姿を見てほっとした。安全な過ごし方、歩き方を学校でも指導していきたい」

頭上にも潜むリスク「車がへこむ破壊力」

雪が解け、ぽたぽたと水が滴る屋根。

27日の日中は気温が上がり、最高気温は金沢で5.2℃、輪島で5.5℃など、26日より3℃ほど上がりました。寒波が過ぎ去ったあとに注意が必要なのが、屋根からの落雪や雪崩です。

住民「ここだけで、屋根までまだ出来んのです。大変です、もう大変で大変で息子にその話（屋根の雪の相談）します」

防災科学技術研究所が行った実験映像では、重さ30キロほどの雪の塊を落とすと、車の屋根がへこむほどの衝撃に。人が乗ることもできる丈夫なはずのりんご箱も一瞬で破壊されました。

県は、除雪は必ず2人以上で声を掛け合いながら行い、屋根に上る際は命綱やヘルメットを身に着けるよう呼びかけています。

異例の大雪「なぜ石川に集中？」気象台が分析する「局地的な前線」

今回、平地に記録的な大雪をもたらした寒波。金沢市を中心に、宝達志水町から小松市にかけて「顕著な大雪に関する気象情報」が4回立て続けに発表される異例の事態となりました。なぜ、これほどまでに雪雲が集中したのでしょうか。気象台のトップは。

金沢地方気象台 田中恵信 台長「JPCZは福井県のほうまで南下したが、そのあと北側に海上からの風と富山県側の風がぶつかって局地的な前線を形成して大雪をもたらした」

日本海から発達した雪雲をもたらすJPCZは福井県にかかっていたものの、県内では海からの風と陸からの風がぶつかり合い、「局地的な前線」が形成されたことで雪雲が県内に集中したと分析しています。

今週後半、積雪増の可能性「第3のピーク」

27日は降雪も落ち着き、晴れ間がのぞく時間帯もありましたが、次に懸念されるのが、今週後半に予想される大雪の「第3のピーク」です。29日には再び強い寒気が流れ込む予想で、いま積もっている雪がほとんどとけないまま、積雪が増える可能性があります。

あす28日の午後から雪が降り出し、特に29日には降り方が強まりそうです。JPCZはまだ予想に幅がありますが、先週末と同じように県内の沿岸に前線が形成され、警報級の大雪となるおそれがあります。

今後の降雪量ですが、特に29日から30日がピークとなる予想で、平地で1日で30センチの雪が降る見込みです。今回は特に平日にピークが訪れるため、通勤・通学への影響が懸念されます。

最新の情報に注意してください。