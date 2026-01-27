スポーツマネジメント会社・スポーツバックスの公式Instagramアカウントは1月25日、投稿を更新。シカゴ・カブス所属の鈴木誠也選手と妻の畠山愛理さんの夫婦ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：スポーツバックス公式Instagramより）

スポーツマネジメント会社・スポーツバックスの公式Instagramアカウントは1月25日、投稿を更新。シカゴ・カブス所属の鈴木誠也選手と妻で元新体操日本代表の畠山愛理さんの仲良し夫婦ショットを公開しました。

【写真】鈴木誠也＆畠山愛理の美男美女ショット

「こんな感じの夫婦でいたいなぁ」

同アカウントは「【鈴木誠也 畠山愛理】先日、沖縄で撮影した @oakleyjapan のオフショット」と説明し、3枚の写真を投稿。野球場と思われる場所で撮影する鈴木選手と畠山さんは、仲良く肩を組み密着しています。普段からラブラブであることが伝わる自然体な姿です。

ファンからは「かっこいいとかわいい」「イチャツイテマスネ〜」「仲の良さが伝わる1枚」「めっちゃお似合い夫婦」「こんな感じの夫婦でいたいなぁ」「相変わらずお美しい」「愛理ちゃんの方が足長くね」などの声が寄せられました。

鈴木選手は新年に家族ショットを公開

鈴木選手は1日、自身のInstagramを更新。「新年明けましておめでとう御座います。本年も皆さんよろしくお願いします」とつづり、5枚の写真を投稿しました。中には、畠山さんと2人の子どもたちと撮影した家族ショットもあります。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)