Perfume・かしゆか、“超ロング”の髪をバッサリ→ヘアドネーションに「私は40cm以上で送らせてもらいました」 コールドスリープ決定時に決心「今しか出来ないことを」
コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfume かしゆか（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。髪を“バッサリ”切った新ビジュアルを披露するとともに、ヘアドネーションを行ったことを明かした。
【カット後写真】40センチ以上バッサリ！ミディアムヘアで“印象ガラリ”なかしゆか
かしゆかは、フィード投稿でハサミの絵文字に「New me.」のコメントを添え、“印象ガラリ”なイメチェンショットをアップ。
腰のあたりまであった“超ロング”ヘアは、鎖骨あたりの短さのミディアムヘアに。12枚の写真の中には、ハサミを手に自ら髪を切る様子も写し出されている。
フィード投稿後に更新したストーリーズでは「今しか出来ないことを。コールドスリープに入ると決まった時、真っ先にヘアドネーションが浮かびました。Perfumeのかしゆかとしての象徴であった髪が形を変えてまた誰かの役に立てる。その選択を出来るのは今しかない、と」と、経緯を交えヘアドネーションを行ったことを明かした。
かしゆかは続けて「ヘアドネーションは31cm以上の髪の毛だけを使って作る医療用ウィッグに髪の毛を寄付するもの。脱毛症、無毛症、欠毛症や外傷、ガンなど治療に伴う副作用で頭髪に悩みをもつ方々へ提供されています」と説明し、「私は今回、18歳以下の方へ無償提供しているJHD＆C（ジャーダック）@npojhdac さんへ送らせていただきました」「私は40cm以上で送らせてもらいました」と報告。
自身の経験も踏まえ「今回のことをきっかけにヘアドネーションに興味を持ってもらえたら、そして調べたり、自分にも出来るかな？と想像してもらえたら嬉しいです」と思いをつづっていた。
