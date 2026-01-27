森谷司郎監督が、高倉健、吉永小百合、三浦友和、森繁久彌の豪華スター共演で青函トンネル工事に執念を燃やす人々を描いた、東宝創立50周年記念の大作「海峡」(1982年)が、ＷＯＷＯＷプラスで放送される。

本州と北海道を結ぶ青函トンネルを実現させるため、鉄道員の阿久津(高倉)は青森県の龍飛に赴任する。彼は岸壁から身を投げようとしていた女性・多恵(吉永)を救い、彼女を行きつけの居酒屋に預けた。工事にはトンネル堀りのプロ、岸田源助(森繁)が加わり、若い工員・成瀬仙太(三浦)も参加。しかし津軽海峡の下を貫通させるトンネル工事は度重なる出水に見舞われ、作業の行く手を阻む。困難に挑む阿久津たちの27年間にわたる人生を、映画は壮大なスケールで描いている。

■トップスター・高倉健の全身全霊の演技

高倉健と三浦友和の力強い演技はもちろん、儚く美しい吉永小百合にも注目 『海峡』(C)1982 TOHO CO., LTD.

高倉健は1960年代に東映の任侠映画スターとして人気を博したが、1970年代半ばにフリーになってからは、「八甲田山」(1977年)と「幸福の黄色いハンカチ」(1977年)での好演によって、ジャンルを超えた日本映画を代表する名優へと成長。その後も降旗康男監督と組んだ「駅STATION」(1981年)が各映画賞を総なめにし、国民的スターへと上り詰めた。

その後を受けて主演したのが、森谷司郎監督とタッグを組んだ「海峡」であり、何度も挫折しそうになりながら不屈の闘志で難工事成功のために立ち上がる男の、苦悩と熱い魂を全身で表現した。

特にトンネルが貫通した瞬間に涙目になりながらガッツポーズをする表情には、演じた阿久津の工事に懸ける想いが凝縮されていた。彼はこの映画以降も当時の日本映画歴代第1位の興行収入を上げた「南極物語」(1983年)を始め、降旗監督と組んだ「居酒屋兆治」(1983年)、「夜叉」(1985年)、「あ・うん」(1989年)や、ハリウッド映画「ブラック・レイン」(1989年)に出演し、1980年代にトップスターの座を維持しつづけた。

■美しい吉永小百合の抑制された演技も刺さる

『海峡』(C)1982 TOHO CO., LTD.

吉永小百合は1960年代の日活青春映画のスターから、1970年代には「男はつらいよ」シリーズ(1972＆74年)のマドンナ、「青春の門」(1975年)などで大人の女性へと成長を遂げ、「動乱」では高倉健演じる二・二六事件の青年将校の妻を熱演。それに続く高倉との共演が「海峡」だった。

ここでは自分の不注意から働いていた旅館で火事を出してしまい、その責任を取って自殺しようとしたところを、阿久津に救われる多恵を演じた。多恵は阿久津が世話してくれた居酒屋で働きながら、彼のことを秘かに思っているが、阿久津には妻子がいるのでそこから踏み出せない。そんな耐える女の心情を、抑制された演技で絶妙に表現している。

その後も彼女は、「細雪」(1983年)、「おはん」(1984年)、「映画女優」(1987年)、「つる -鶴-」(1988年)と続いた市川崑監督とのコンビ作で、女優として"美"の絶頂を極めた。一方で「天国の駅HEAVEN STATION」(1984年)では、殺人犯の死刑囚という役にも挑戦。その充実した80年代を象徴する1本が「海峡」である。

■三浦友和の青年の香り漂う演技にも注目

また三浦友和は1970年代、「伊豆の踊子」(1974年)から「古都」(1980年)まで山口百恵とのゴールデンコンビで青春映画スターをしての地位を確立し、80年代に入ってからは「獣たちの熱い眠り」(1981年)で男臭いアクションにも挑戦、戦争映画の大作「大日本帝国」(1982年)でも確かな演技を見せていた。

その彼が「海峡」で演じたのは、ケンカ早いが根は真面目な仙太。仙太は洞爺丸台風で両親を亡くし、天候に左右されない青函トンネル工事に人並み以上に執念を燃やす。そんなエネルギッシュな若者を、体当たりで演じている。三浦友和はその後、「台風クラブ」(1985年)のいい加減な教師役で見事に大人の俳優へと脱皮。いわば「海峡」は彼にとって、青年の香り漂う最後の役柄でもあった。

高倉、吉永、三浦に加え、人生の大半をトンネル堀りに費やしてきた源助の年輪を感じさせる森繁の滋味あふれる名演が光る、「海峡」はまさに大作らしい大作である。

文＝金澤誠

