清原和博氏、イケメン息子との親子ショットが話題「お母さんに似てる」「豪華な顔ぶれ」 元妻も反応「今日はいい日」
【モデルプレス＝2026/01/27】キャスターの陣内貴美子が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。元プロ野球選手の清原和博氏と息子・正吾さん親子との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】清原和博氏「オーラがすごい」イケメン息子との貴重な親子ショット
陣内は「私たち、やる気よ」という文章に筋肉や笑顔の絵文字を添え、写真を公開。ガッツポーズで笑顔を見せる陣内の左右には、同じポーズをした清原氏と息子・正吾さんがにこやかな表情で並んでいる。
また、清原の元妻でモデルの亜希はこの投稿を引用し「今日はいい日 ありがとう」「今日仕事中に、この写真が送られてきた 年齢もバラバラで、モチベーションもまるで違う3人でも共通してることは、この先にある確かなものを手に入れるために自分と向き合ってる 生きてる匂いがする」としみじみと心中をつづっている。
この投稿には「息子さんイケメン」「お母さんに似てる」「オーラがすごい」「貴重な1枚」「かっこいい3人」「親子でジム、さすが」「亜希さんも嬉しそう」「3人のガッツポーズに元気もらえる」「豪華な顔ぶれ」といったコメントが寄せられている。
清原氏は、2000年に亜希と結婚し、2002年に第1子長男、2005年に第2子次男が誕生。2014年に離婚が成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】清原和博氏「オーラがすごい」イケメン息子との貴重な親子ショット
◆清原和博氏＆息子の親子ショット公開
陣内は「私たち、やる気よ」という文章に筋肉や笑顔の絵文字を添え、写真を公開。ガッツポーズで笑顔を見せる陣内の左右には、同じポーズをした清原氏と息子・正吾さんがにこやかな表情で並んでいる。
◆清原和博氏＆息子の親子ショットに反響
この投稿には「息子さんイケメン」「お母さんに似てる」「オーラがすごい」「貴重な1枚」「かっこいい3人」「親子でジム、さすが」「亜希さんも嬉しそう」「3人のガッツポーズに元気もらえる」「豪華な顔ぶれ」といったコメントが寄せられている。
清原氏は、2000年に亜希と結婚し、2002年に第1子長男、2005年に第2子次男が誕生。2014年に離婚が成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】