【渋谷】店内も料理も映え確実♡ ワイワイ飲んで楽しめる「NEO酒場」特集
東急東横線は、お店のデザインも店員さんの雰囲気だってにぎやか。今回は、ストリートなカルチャーが光る渋谷の「NEO酒屋」を2つご紹介します！店内も料理も映え確実♡ みんなでワイワイ飲んで食べた後は、クラブなどの夜遊びスポットに繰り出してみては？
東急東横線は“映え〜なNEO酒場”が目白押し♡
ストリートなカルチャーが光る東急東横線は、お店のデザインも店員さんの雰囲気だってにぎやか。
みんなでワイワイ飲んで食べた後は、クラブなどの夜遊びスポットに繰り出すのも◎。
渋谷
Check! 小さな韓国 あぷろ 東京渋谷店
Kオタ必見！？渡韓気分を味わえる韓国酒場
海鮮鍋のナッコプセや国産のサムギョプサルなど本場の韓国料理が味わえる。
さらに2階ではチャミスルを注文すると大画面に好きなK-POPのMVを流せるというオタにうれしいシステムあり。推し活にぜひ♡
巨大スクリーンで推しの映像が見られる♡
住：東京都渋谷区道玄坂1-15-8 WAVE道玄坂 1F2F
☎︎：080-9551-6279
営：12:00〜23:30
休：12月30日〜1月4日
Instagram：@apuro_shibuya_
Check! バンコクナイト渋谷
奥渋で異彩を放つフォトジェニックな空間♡
渋谷のおしゃれガールズたちが集うホットスポット。赤を基調にした店内は、夜になるとミラーボールが回り、ちょっぴりオトナなお色気ムード♡
ド派手な内装とは裏腹に、本格的なエスニック料理は一度食べたら忘れられないおいしさ！
ド派手なネオン看板はまるで海外！？
住：東京都渋谷区宇田川町10-2 Grand Story渋谷 1F
☎︎：03-6416-5513
営：日〜木 11:30〜23:30、金・土・祝前日 11:30〜翌7:00
休：年末年始
https://www.udagawacafe.com/bangkok-night/
撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈