◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】大会の会場は、現地時間午後４時半過ぎに最高気温４２・３度をマークしてから、午後７時半過ぎに気温が下がり始めた。それでも気温４１度あったが、ジュニア男子ダブルス２回戦が始まった。

午後１時半に、気温は３８・４度ながら、すでに熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０に達し、開閉式屋根付きのコート以外の屋外コートは、全試合中断となった。

それから約６時間後、気温は４０度を超えていたが、ＨＳＳは４・６に低下。ジュニアが試合ができない４・９の基準を切ったため、コートに入った。しかし、気温は４１度。ノーシードの日本選手同士のペアが、第１シードのフランス選手と日本選手のペアを破る番狂わせを起こした。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。