潜伏先で逮捕された国内最大級の違法スカウトグループのトップが27日、東京・羽田空港に移送されました。潜伏中は髪を伸ばし、メガネをかけて変装していたとみられることがわかりました。

■「奄美大島に似た人物がいる」全国指名手配から2日後に

27日午後5時ごろ、羽田空港に到着したフードを深くかぶった男。全国指名手配されていた国内最大級の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、「木山」こと小畑寛昭容疑者（40）です。26日夜に潜伏先で逮捕され、東京に移送されました。

警視庁によりますと、1500人以上が在籍し、東京・歌舞伎町などを中心に“違法スカウト”を行っていたとみられる「ナチュラル」。スカウトした女性を性風俗店に紹介することで、年間およそ44億円を受け取り、その一部が暴力団にわたっていたとみられています。

去年1月以降、行方をくらましていたという小畑容疑者。警視庁は「非常に悪質性が高いトクリュウグループのトップ」として、今月21日に全国指名手配しました。

捜査関係者によりますと、このわずか2日後の23日、「奄美大島に似た人物がいる」と匿名の情報提供が。

■小畑容疑者 “変装”して潜伏か

東京から遠く離れることおよそ1300キロ。鹿児島県の離島、奄美大島。警視庁はその日のうちに10人弱の捜査員を派遣し、捜査を開始。26日夜、小畑容疑者の逮捕に至りました。

そして、逮捕から半日あまりで東京へ。先月21日から、奄美大島で潜伏生活をしていたとみられる小畑容疑者。その後の捜査関係者への取材で、小畑容疑者が“変装”して潜伏していたとみられることも判明。

27日の移送では、深くかぶった黒いフードを手で押さえうつむき加減で、口元にはマスクをつけていて、表情をうかがうことはできませんでした。

小畑容疑者は手配写真とは異なり、短かった髪を5センチほど伸ばし、黒縁の丸いメガネをかけていたということです。

全国指名手配から、わずか5日の逮捕劇。「ナチュラル」をめぐっては去年11月、警視庁の捜査員1人が捜査情報を漏らした疑いで逮捕されていて、警視庁にとって、悲願だったともいえる組織のトップである小畑容疑者の逮捕。

調べに対し、小畑容疑者は「いまは何も話しません」と容疑を否認しているということです。

警視庁は、小畑容疑者の身柄を都内の警察署に移送して、組織の全容解明を進める方針です。