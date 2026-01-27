■落合拓磨さん（中道・新）

【写真を見る】衆議院選挙 山形3区 候補者第一声（全文掲載）届け出順

皆さん、おはようございます！ 衆議院議員候補、山形3区、落合拓磨でございます。 本日はこの寒い中、皆様お集まりいただきまして、そして大変熱い激励のお言葉をいただきまして、本当にありがとうございます！

そして、1週間前にはこの事務所、何もありませんでした。この事務所を一から作り上げてくださった皆様、本当にありがとうございます。

私は山形県内の小さな兼業農家に生まれました。 じいちゃんは大工と農業をしながら、そして父も農業と、そして会社に勤めながら私を育ててくれました。この場を借りて、両親、そしてじいちゃん、ばあちゃんにも感謝を申し上げたいと思います。

「失われた10年、20年、30年」と言われてきました。 私の父は高校卒業してからすぐに会社へ勤めまして、一生懸命私を育ててくれましたが、ボーナスのない、そんな時が長く続きました。母は私と妹を産んでから少し体調を崩しまして、その後、おせんべい屋さんだったり、派遣の仕事をしたり、今は介護をしながら私を育ててくれました。

母は私に悲しい顔を見せたことがありました。クリスマスの時です。「丸いケーキを買ってあげられなくてごめん」と、私と妹に言いました。なぜ、介護をして、日勤、準夜勤、夜勤と体を削って私と妹を育ててくれた、そんな一生懸命な母が、私にそんな顔をしなければならないのか。

まさに、汗を流すところが報われる、給料がしっかりと上がっていく、そんな社会を今こそ実現しなければなりません！

私の志の原点は、東日本大震災でございます。太平洋側の町が被災して、「山形は大丈夫か」と言えば、雪の降るあの3月に石油も灯油も入ってこない。私も父と一緒にガソリンスタンドに並びました。

これからの日本は太平洋側に頼り切りになるのではなくて、危機の時には太平洋側を支えてあげられるくらい、この日本海側が強くならなければいけないと、私は確信をしております！

一昨年7月には、最上・新庄を、そしてこの庄内を大雨が、豪雨災害が襲いました。県内最大の被害をもたらした、あの豪雨災害でございます。

私の名前「落合」は、川が落ち合うところ、これに由来するそうでございます。実際、私の家の裏には一級河川が流れ、最上川をはじめ4つの河川が流れ落ち合う、そんな地域で生まれ育ちました。

まさにこの庄内・最上を襲った豪雨災害、他人事ではないと思ってボランティアにも参加させていただき、泥をかいて、汗をかいて、そして声を聞いてまいりました。それがご縁で、今はここ酒田に住んでおります。

「川を治める者が国を治める」と武田信玄もおっしゃいました。まさにこの川の問題、水の問題、命を懸けて、人生を懸けて私は取り組んでまいります！災害に強く、危機に強く、そして人に優しい、そんな日本列島をここ庄内・最上から作っていこうではありませんか！

今回の選挙戦、私、初陣でございます。 若さと元気、まさに明るく、批判ではありません。政策で勝負。明るい未来を語る選挙戦にしていきたいと思います。皆様ぜひ笑顔で、笑顔の選挙戦やっていこうではありませんか！

さあ、賽は投げられました。 このサイコロの目、どちらを向く目が出るのか。私たち国民の、生活者のほうを見ている目なのか。あるいは独りよがりの、権力の椅子に座り続ける、そういった自己中心的な目なのか。

サイコロは投げられたわけでございますが、この「何が出るか」、この目を決めるのは、天でも運でもありません。私たち一人ひとりのこの選択で、この目を生活者、この庄内・最上に生きる人々、その生活へと向けようではありませんか！

私はここで「大ボラ」を吹かせていただきたいと思います。 私はこの日本海から朝日が昇る、そんな日本を作り上げてまいります！ 西から太陽が昇るのはバカボンの世界だ、そういうふうに言われてきたわけでございます。自然に任せていては、太陽は太平洋側からしか昇りません。

しかし、不可能を可能にするのが人の力であり、そして政治の力だと私は確信しております！ まさにこの日本海側から、この日本全体に、そして生活者一人ひとりに陽が当たる、そんな政治をここから皆様と一緒に作り上げていこうではありませんか！

今回の選挙は、その主役は私ではありません。まさに皆様お一人おひとりが主役の選挙戦です。 戦後最短のこの総選挙、一方的ではありません。まさに対話で、双方向の選挙戦で、皆様の声から政策を、そして未来を切り拓いていく。その決意を申し上げまして、この12日間の選挙戦、必死に、最後の最後の最後まで戦い抜いてまいります！

皆様のお力添えを、どうぞ落合拓磨へよろしくお願い申し上げます！ 必ず勝利を私たちの手に握ろうではありませんか！ここから始めていきましょう！

終わります……終わりではありません、ここから始めます！ ありがとうございました！

■遠藤和史さん（参政・新）

皆さんおはようございます。朝の寒い中から、たくさんおいでいただきまして、本当にありがとうございます。

私は、今回、山形3区から立候補させていただきます、遠藤和史と申します。今現在はですね、参政党山形第2支部の所属でございますが、こちらの方に、急遽、解散と同時に決定したということで、3区からの正式な立候補ということになりました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

実は私は、今、新庄の東北農林専門職大学というところで、稲作を学ぶ社会人学生でもあります。 2022年に参政党と出会い、その翌年2023年に山形市議会議員選挙に立候補いたしましたが、落選いたしました。その時に感じたのは、やはり「日本はしっかりと農業をもう一回見直していく必要があるのではないか」ということです。

特にこの山形は、基幹産業が農業でございます。農業をもう一回見直していこう、農業の現場はどうなっているんだろうということで、ゼロから農業の現場を自分の目で確かめる必要があると考え、令和6年、東北農林専門職大学が開校したと同時に、一期生として入学をさせていただきました。

実はそこで驚いたのは、この学校には全国各地から若者が集まってきているということです。19歳、20歳の若者たちが、日本の農業に希望を持って入ってきているんです。これには本当にびっくりしました。

「今の若者が将来の日本の農業に希望を持っている。あぁ、まだまだ捨てたもんじゃないな」と、そんなふうに思ったんです。

一方、現場に目を向けると、山形でも中山間地で耕作放棄地がどんどん増えています。至るところで、美味しいお米が取れるはずの場所が放棄されている。それを見たときに、「これからの日本、そして食はどうなるんだろう」と、本当に不安に思います。だからこそ、私は自ら畑や田んぼに入って（農業を）やるということを決めたんです。

しかし、農業だけでは足りません。政治にもしっかりと目を向けなければ、農業を守ることはできないと痛感しています。ですから、学校でも「農業も大事だけど、政治も大事なんだよ」という思いで、若者たちと一緒に勉強しています。

若者がこれだけ志を持って集まっている以上、まだ諦める必要はありません。まだ間に合うんです。国をま守るのは人、人を守るのは食、食を守るのは農業、農業を守るのはやはり政治。私はそう確信しています。

これからの日本、新しい未来の扉をみんなでこじ開けませんか？ 参政党が掲げる新しいキャッチフレーズは、「一人一人が日本、I am JAPAN」です。

昨年は「日本人ファースト」という言葉を掲げましたが、新しく「一人一人が日本、I am JAPAN」という言葉とともに、皆さんと新しい日本の未来の扉をこじ開けていきたいと思います。

よろしくお願いいたします！

■加藤鮎子さん（自民・前）

皆さま、おはようございます。 いよいよ本日より、戦いの火蓋が切られました。公示から、合わせて13日間、皆さまのお力を、私、加藤鮎子にお貸しください。

混雑する交通事情の中、また大変お寒い中、このように大勢の皆さまにお集まりをいただいたこと、本当に感謝を申し上げます。 そして振り返れば、11年と約2ヶ月、皆さま方から力強くお支えをいただき、初当選以来、叱咤激励、ずっとお支えをいただき、本当にありがたい思いでいっぱいであります。

5期目、皆さまからいただいたご支援を糧に、さらに飛躍し、地域のために働いてまいりたい、その決意と覚悟であります。

まず、取り組むべきは物価高対策。重点支援交付金のメニューを深掘りして、そして昨年同様、皆さまにとってとても大切な、電気・ガスの支援を拡充する。さらには、お財布の紐も緩めて、食料品も、もうちょっと買いやすい、そんな実感のある物価高対策を押し進めます。

そして、この地域はインフラ、国土交通の課題が多数ございます。テレビもご覧になってる方もおられると思うので、酒田港の機能強化、洋上風力の推進、そして、災害からの復旧・復興。

インフラ整備においては、これまでも、日沿道（日本海沿岸東北自動車道）、ウエストライン、この11年で、多数の開通箇所が進んでまいりました。何度も開通式典に出席をし、一歩一歩着実に進めていけていると、皆さまにもご実感いただきたいと、思います。

そして、それをさらに前へ進める。 県境部分をしっかりと繋ぎ、他の地域と、この庄内が、最上が繋がって、もう「陸の孤島」とは言わせない、そういう予算付けと事業の推進を、力強く進めてまいります。

さらに、高速交通網、庄内空港の滑走路の延伸を含め、課題は多数ございます。多くの人たちが「あそこに行ってみたい」、庄内・最上、あの地域に、足元に憂うことなく、足を運べる、そういう地域にして交流人口を増やしていきます。

私は、皆さまのおかげさまで、4期目で、内閣府特命担当大臣を拝命いたしました。 少子化対策、20年は遅れていたであろうという、わが国の、こども・子育て、少子化対策施策を大幅に前に進めました。

今でも、お母さま方、お父さま方にお会いすると、児童手当の拡充を「本当にありがとう。うちは3人、4人いるから、すごく助かってる」というお声をいただきます。この実績を、実績のままで終わらせるのではなく、さらに党の中で、少子化対策・こども若者施策小委員会の委員長として、中心となって、さらなる少子化対策を進めていきます。

地方では、人口減少が進んでいる中で、地方からこそ、こども・子育てしやすい環境を作っていく、それがわが国の、百年の計、長期的な日本の未来を作っていくのに必要であります。

そして、医療・介護・福祉。医師不足や、現場の人手不足、しっかりと処遇の改善を具体的に進め、保育士さんの処遇改善を行った時のように、今度は、医療・介護・福祉の現場の皆さんの処遇を改善し、高齢者の方々も安心してサービスを受けられる、その環境を整えてまいります。

この選挙戦は、地域のための選挙であり、私のことをご支援をいただきたい、その思いを訴えてまいりますが、同時に、国政選択、政権選択選挙であります。

多くの海外の状況を見れば、力による現状変更が押し進められ、大変不安定な状況。ここで力強い外交施策、誇りを持って、外交を展開していくための、政権基盤を強めていかなければなりません。

今、この1年3ヶ月という短い期間での解散総選挙ではありますが、この大事なタイミングで、しっかりと、高市政権をお支えをいただき、有権者の皆さまからの審判を受け、堂々と外交を展開していただきたい。

言うべきことをしっかり言う、だけれども国際協調もしっかりやっていく、その手綱を握るのは難しいものです。その体幹と足腰の強い、外交施策の展開のためにも、皆さまの温かいご支援をいただきますようお願いを申し上げます。

寒い中での選挙戦です。 これまで力強くご支援をいただいた皆さまに応援をいただくと、心がポカポカとしてまいりますが、13日間、厳しい選挙戦と思って、必死になって、有権者の皆さまにお一人お一人に、私の思いを訴えてまいります。

でも選挙戦は一人では戦えません。 今日ここにおられる皆さまも、またこれからお会いする皆さまも、どうか、皆さまのお力、お声がけ、そのご支援の輪で、私、加藤鮎子を、5度、国政へと送り出していただきますよう、心からお願いを申し上げます。

精一杯働いてまいります。お役に立ちます。 どうか私を信じて、加藤鮎子へ、一票を託していただけますよう、お願いを申し上げ、私の第一声とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました！

■喜多恒介さん（国民・新）

皆さん、こんにちは！今日は温かいですね。びっくりしました。本当にこの最高の天気の中で、この第一声を上げられること、心から感謝申し上げます。

まさにこの庄内地域、怒っていいんです。皆さん、昨年度、藤島地区で生まれた子供の数、何人か知っていますか？21人ですよ。温海は1桁です。大山は10人前後と聞きました。8000人、6000人いる町で、それしか子供が生まれていない。あと10年後、20年後は一体どうなってしまうんですか？

私たちが大切にしてきた町は、愛する町は、消えていく運命にあるんですか？そんなのは嫌です。僕は、この鶴岡・庄内に移住して8カ月になります。8カ月ですが、5年間かけて47都道府県を回り、この地域に一番住みたい、自分の子供も孫もこの町で育てていきたい、この町で希望を持って暮らしてほしい。そう願って、この町に移住してきました。

きっと、皆さんのお子さん、お孫さんも似たような思いを持っているのではないでしょうか。しかし、この10年間、20年間で、この鶴岡・庄内はそれができない町に変わってしまいました。若者は半分になります。子供の数は一世代ごとに半分になっていくんです。

僕の今回の選挙ボランティアに来た18歳と2週間の女の子が言いました。高校生です。「私はこの庄内に住みたいんだ、暮らしたいんだ。でも、ここで住んで、結婚して、子供を育てていくだけの仕事がない、手取りがない、ゆとりがない」と言ったんです。

これが現実なんです。今までの政治、政治が担ってきた結果が、18歳の高校生にそう言わしめてしまうような、そんな暮らしになってしまったんです。私たちが向き合わなければいけないのは、まずは彼女なんです。

彼女がどうやったら、この鶴岡・庄内で本当は働きたいのに働けないという思いが遂げられて、豊かに幸せに子供を育て、暮らしていける。そんな町を作っていけるかどうか。それが一番の肝になります。

その実現のために、喜多恒介は国民民主党を通じて、国政という舞台に挑戦します。

手取りを増やすというのは、単にその人の収入が増える、そして支出が増える、社会保険料が減る、それだけではないんです。手取りが増えることで、現役世代、若者、皆さんの「ゆとり」が増える。ゆとりが増えるからこそ「希望」が増える。希望が増えればどうでしょう。「子供を作ってみよう」「結婚してみよう」、そういった希望が増えてくるんです。希望が増えれば、この町に若者が溢れ、子供が溢れてきます。するとどうでしょう。この地域に経済が回り始め、そして皆さんの年金、社会保障も増えていくんです。そういった若い世代、現役世代から生まれる本質的な力強い成長のエネルギーなくして、皆様への豊かな分配はありません。

見てください皆さん。鶴岡・庄内の病院、どんどんお医者さんがいなくなっているじゃないですか。診療科もなくなっているじゃないですか。毎年10億円以上の赤字が出ているではありませんか。そんな医療体制を作ってしまっている根源は、やはりこの地域から「成長のエンジン」が失われてしまっている、そういったところにあるんです。

手取りを増やすだけでなく、この地域、国の教育のあり方も根本から変えなければいけません。皆さん知っていますか？致道館の教育理念、「天性や個性を尊重し伸ばしていく」。素晴らしいですよね。しかし、そういった教育が今、この鶴岡の小学校、中学校、高校でできていると思いますか？

僕の事務所にはたくさんの声が届きました。高校生の生徒会長が僕に直訴してきたんです。「せっかく高校に入ったのに、この中学に入ったのに、受験勉強ばっかりじゃないか。先生は何も教えてくれない。何が天性だ、何が個性だ。型にはめていくだけじゃないか」。

あるいは、特色のある子供たちが、学校の校長先生や先生に「あなたは薬を飲みなさい」と言われて、普通の勉強・指導はできないと言われてしまっているんです。そういった学校のあり方、先生のあり方を変えていくためには、やはりしっかりと教育、人づくりに投資をしなければいけません。

この厳しい財政状況の中で、教育国債で5兆円の大胆な投資を行っていく必要があるんです。先生方も大変なんです。設備も古いんです。新しい教育、多くの社会の方々を巻き込んだ教育をしていく必要があります。AIに対応した教育を行っていく必要があります。その「人」の生きる力、成長の力でこの国を動かす、成長のエンジンを作っていく。これがまさに第2に訴えかけたいことです。

安全保障のあり方、どう思いますか。ロシアがウクライナを攻め、中国が台湾侵攻を伺う中で、私たちはどうやって自分の国を守ればいいのでしょうか。

この庄内の食料自給率、ものすごい高いんです。庄内はいいかもしれません。しかし、東京、仙台、大阪、様々な地域と連動し、私たちの食料の安全を担保していくためには、まさに国がこの一次産業の庄内の役割を認め、庄内に対してしっかりと支援金を分配していく、そういった仕組みも必要ではないでしょうか。お米というものは、単に私たちの胃袋を毎日満たすだけではありません。いざという時、私たちの命を担保するために一番重要なわけです。

それだけではありません。環境もそうです。温暖化が激しくなっています。農業の非常に厳しいやり方、次世代の育成も進んでいません。この国の根幹、命に対してしっかりと投資支援を行っていく、一次産業のあり方も整えてまいります。

もちろん安全保障もです。ロシア・ウクライナで誰が戦っていると思いますか？ドローンなんです。ドローンが、無人でAIを元に動いて、お互いを破壊するわけです。その間に人が入ったらどうなるか。一瞬で殺されてしまいます。「デスゾーン」と言われています。これが今の戦争のあり方なんです。そういった新しい安全保障のあり方に対して、無人機、ドローン、AI、それらを動かすためのサイバーセキュリティ、そして衛星、宇宙まで、全部つながっているんです。私たちの命を守っていくためには、そういったところへの投資も必要なんです。

食料からAI、宇宙まで、そういったものを自分たちで守っていく。たくさんの方々と連携しながら守っていく。そういった現実目線での安全保障というものも、ものすごく大事なんです。

私は今回、鶴岡から、この国を動かしていく、担っていくにあたって、まさに皆さんの命、暮らし、未来を守っていくための覚悟、そして政策を国民民主党とともに作っていく所存でございます。

その他にも、私が主張してきた「空き家対策」です。この鶴岡には5000軒近い空き家があります。1割の家が空いているんです。そこに、もし若者が安く住めるようになったらどうでしょう。7LDKの家が今、500万円で売りに出されているんですよ。東京でマンションを買おうと思ったら、1億円、2億円ですよ。とんでもないじゃないですか。この庄内だったら、安く、広い家で、たくさん子供を育てていける家を確保することができるんです。

そこに手取りを増やし、社会保障の不安を減らし、安心できる医療を増やしていく。AIでの医療、DX化、新しい技術を使っていけば、この庄内で豊かに暮らしていくことができます。若者が溢れ、子供が増え、未来が明るくなっていく。そういった日本最先端、世界最先端のモデルを、この庄内、最上、山形3区から作っていくことができるんです。

東京では実現できません。大阪でも実現できません。この鶴岡、庄内、最上、山形3区だからこそできる「日本を再生させる」新しいモデルを作っていく。それはこの鶴岡だけではできません。庄内全体、最上、山形3区全体で連携し、新しいビジョンを掲げ、県と国と交渉し、予算の使い道、ビジョンを描きながら進めていく。それを喜多恒介は、この地を代表して、挑む政治家として掲げていきたいと思います。

皆さんの本当に望む、新しい未来のために、喜多恒介、この山形3区から国民民主党とともに全力を尽くしてまいります。

皆さん、覚えてください。「きた、きた、きた、きた、きたがきた！」 未来を動かす時が来た。そして、この地から日本を動かす時が来た。喜多恒介、そして国民民主党を何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました！