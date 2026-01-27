■菊池大二郎さん（国民・前）

【写真を見る】衆議院選挙 山形2区 候補者第一声（全文掲載）届け出順

改めてまして、皆さんおはようございます。 ご町内の皆さん、大きなマイクでいよいよお騒がせする、そんな初日になりました。今日、この1月27日を迎えるにあたり、事務所選対の皆さん、そして菊池大二郎後援会、そして今日お足元が悪い中このようにご参集を頂いた、それ以外の皆さまがたからも、今日は本当に大変な雪の中、ポスター掲示や様々な運動を展開していただいていることに心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。

「なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり」。上杉鷹山公の教えであります。先ほど、伝国の地のご紹介もありましたが、私はまず皆さんに、ついこないだまでバッジを頂いた衆議院議員として、一つ謝らなければいけない、そんな思いであります。

このように物価高で、そして山形は大雪にも見舞われて、皆さん歯を食いしばって大変な思いをしながら、そんな国民・県民に寄り添わない解散を許してしまっていることに、私は為政者・政治家の一人として心から謝らなければいけない、そんな思いに至っています。

ですがどうでしょうか。政治は、本来は、苦しんでいる国民・県民に寄り添ってこそであります。国民の思いに一番近いところで、その苦しんでおられる声を、本音を頂戴して、それをいかにどう解決をしていく。それが求められている。

にも関わらず、1月23日、非常に貴重でかつ重い、私の左胸にあったバッジは、無残にも、無残にも皆さまがた雪国の思いをかき消すかのように取られました。東京は青空でした。青空の下で高市総理は、雪国の光景もきっと思い浮かべもしないで、雪国の皆さんが今、心も体も震わせながら必死に生活していることになんかは思いも馳せないで、自分が総理としてふさわしいかどうか、ただそれだけを問いかけようとしています。

政権選択選挙。それが通常であれば解散の定義でしょう。しかしながらどうでしょうか。様々な選挙区で、手を握っているはずの自民党、そして維新の会が双方で戦っている。そんな政権が、そして雪国が今大変苦しい思いをしていることにも思いを馳せられない政権与党に、政治を任せていくわけにはいかないんです。

我々国民民主党、私も議席を頂いてから、財源を理由に、ただその財源を理由に大きな壁と言われたガソリン代の値下げ、そして「年収の壁」を、皆さんの本音とSOSを我々国民民主党が受け止めさせていただいて、そして野党で大きな塊になって、その壁を動かすことができました。

さらにこれから、ガソリン代だけではなくて、雪国は灯油代もかかる地域なんです。これから電気代やガス代、水道代、そして灯油代の値下げ。そうした台所に届く政治を実現して、もっと手取りを増やしていかなければなりません。年収の壁も、まだまだ基礎控除の部分で所得制限があります。この壁も、しっかり我々動かしていかなければなりません。

さらに、これだけ人口が減少する中で、人づくりをしていかなければなりません。30年前を100とした場合、この先進国の中でも日本は相対的にどんどん科学技術予算が減ってます。人づくりに対する予算が減ってるんです。そしてまた教育費の負担も先進国の中では大きい方なんです。人づくりをするために、人に投資をして、そして子供や若者、そして現役世代を応援するために、年少扶養控除の復活や、既に実現をしておりますけれども高校生の扶養控除の維持をしっかりやっていく。そうやって人づくり、国づくりを、もっと前へ進めていきたいと思っております。

さらに、この雪国山形は、雪害が多い地域であると同時に、線状降水帯が最も発生しやすい地域になっています。国土交通省の地方整備局、北から南までありますけれど、過去10年を見ても、この東北エリアでの水害は顕著に増えています。一番多くなってるんです。そうした防災対策、減災・事前防災の取り組みを、今年発足される防災庁の設置を見据えて、皆さん現場から頂いているお声、気づきを、これまで通りの対策ではこの気候変動には間に合いません。だからこそ皆さん現場で、被災された皆さんから頂いた声で、新しい事前防災のあり方、減災の取り組みのための国土・県土の強靭化に向かって、もっと安心できる国へ私は進めていきたいと思っております。

さらには、今申し上げた気候変動にも関連します。生産者も消費者も納得できる本当の農業を実現していかなければなりません。昨年の漢字一文字は「熊」でありました。熊です。熊が出るような中山間・農村に誰がしたんですか。私はそれははっきり言います。自民党農政の誤りだったと思います。中山間から、その先・山間部から、熊だって何も人里に出てきたくて出てきているわけじゃない。エサがなくなって、そしてエサの多い少ないに合わせて繁殖もする。令和5年には一気に増えたんです、獣が。そして昨年はエサが少なかった。だから人里に降りてきた。沢沿いを伝って、この人里に現れる。そんな私も現場からのお声、県との連携から頂いたお声で、舟山康江参議院議員と一緒にですね、政府に訴えました。中山間の整備、そして緩衝帯の整備について。そして熊の生息に関しては、個体数調査すら県や都道府県単位ではままならなくなっている。熊には戸籍も住民票もありません。そういった現場の声で、こっからしっかり有害鳥獣対策をやっていきたいと思います。

そして、何よりも関心事は米政策だと思います。これまでの農政と今大臣が戻そうとしているものが何が違うのか、私にはわかりません。この40～50年減反をやって、生産調整という事実上の減反をやって。価格が適正か、高いと言われているような値段に今なっている。そしてまさに、事実上の減反とも言われるような需給に応じた生産と、大臣も農水省も言われている。でも間違いなく米はこれから需給緩和になって、市場に溢れ返ってまた安くなってくるんです。また同じ堂々巡りなんです。その安くなった時に、初めて生産者をどうやって応援していくのか。どうやって中山間や条件不利地域でも安心して見通しを持って経営できるか。そうした、生産者も、そして消費者も納得できる米政策・農業政策を進めていかなければならないんです。

この点、我々国民民主党はしっかり、直接支払い制度を再構築して、10アールあたり大体約2万円程度の直接支払いをしていこう。ただの手当ではなくて、環境やこの農地の持つ公益的機能を重視して、この営むということ自体が我々の国土を守っているんだ、食料安全保障に資するんだ、そういった視点でこの基礎支払い、直接支払いをしっかり前に動かしていきたいと思っております。これは米だけじゃないんです。果樹もそうじゃないですか。畜産もそうです。野菜もそうです。これだけ気候変動が激しくなってきたからこそ、いかに飼料や種や花粉などのこの受粉の作業も含め、いかにこの国力が落ちているのかを私は知りました。全てにおいて無理かもしれないけど、こうした地域を営んでいく、農地を営んでいくものに繋がっている様々なものに対して、国産力を高めてくる。そうしたためには農業予算をしっかり取って、そして農業人材をしっかり確保できるような体制を、今までとは違う形で力強く進めていきたいと思っております。

そしてこれからの地域をどうするかであります。先ほど申し上げたように人口減少は、思った以上に加速しています。山形県も100万人を切りました。でも人口減少だからといって、我々が住んでいるこの米沢市や置賜地域や北村山地域や西村山地域が、それに合わせて面積が小さくなるわけじゃないんです。当然なんです。河川の長さが変わるわけでもない。道路の延長はさらに大きくなっている。道路が長くなって面積が大きくなれば、そこに雪は積もるんです。そういった意味で言えば行政需要はますます高度化・複雑化して、これだけの人が少ない中で役所役場などのマンパワーも、営んでいる事業者の皆さんも、これをどう担っていくかってことを本気で考えなければなりません。わが党にはこの地方制度を考える調査会が立ち上がって、私もこれからの地域の持続的発展をどう確保するかというチームの座長に就任させていただいて、まさにこれからが正念場なんです。

最後になりますが、改めてこの解散の意義を、雪国の山形、山形県の皆さんに問いかけていく選挙にしたいと思います。今日、私の目の前にいらっしゃる支援をする、これまでお支えをいただいた皆さんの背景、後ろには、今唸るような県民の怒りと憤りと、そして「当たり前な政治をしっかり進めてくれ」「もっとこの立ちはだかる、立ちはだかる壁を動かしてくれ」、そんな皆さんの声が今まさに結集してるんです。

先ほど申し上げたように、今雪国で歯を食いしばっておられる国民の思いに寄り添えないような政治ではダメです。一粒一粒溶けてしまう雪かもしれないけど、この一粒一粒の雪を結集して、大きな結晶にして、我々の声を、我々の地域の声を、我々の声こそがしっかりこれから日本の政治のど真ん中にあるべきなんだ。そういう狼煙を、そういううねりを、この山形県2区から起こそうではありませんか！

これは私、菊池大二郎の戦いではありません。雪国・山形県2区の皆さんの思いを結集して、東京に、東京の雪国を想像さえしえない今の政権与党にぶつけていく戦いであります。最後の最後まで、菊池大二郎をどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました！

■鈴木憲和さん（自民・前）

皆さん、おはようございます。 本当に寒い中、こうしてお集まりをいただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。今日改めて、こうして久しぶりに私の長靴での選挙がスタートいたしました。しっかり頑張って参りたいと思います。

そして初心に立ち返って、もう一度この国を良くしたい、その思いを皆さんと一緒に共有をさせていただける、そんな選挙にさせていただければという風に心から思っております。

2012年、ちょうどこの時期でした。私が農林水産省を辞めて、初めてこの山形2区からチャレンジをしよう、この気持ちで自民党の県連にお邪魔をしました。そんな私が、知名度ゼロ、地盤も看板もカバンもない、親が政治家でもない、そういう中でこの6期目の選挙を迎えるにあたって、農林水産大臣としてこの場に立たせていただいているということ、本当に感謝を申し上げたいと思います。

大変大変厳しかった1回目や2回目の選挙の時も、自民党の皆さん、そして公明党の皆さん、また私の親父の同級生の皆さん、そして後援会の皆さん、そして今では私の同級生のように一緒になってこの地域の未来を語り合うことのできる、同世代や私よりも若い世代の皆さん、一人一人の皆さんの応援があって、今私はこの仕事ができています。まずこのことに、心からお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。

その上で、今、農林水産省の全国の職員の皆さんと一緒になって、もう一度私たちは現場を大切にする、現場を第一にする農林水産行政を作り直そうではないか、この気持ちで3ヶ月間やってきました。

全国で頑張っている、歯を食いしばって頑張っている農林水産業に携わる、そして食に携わる多くの皆さんがいます。それぞれの皆さんの立場や気持ちに立って、私たち農林水産行政は、もっともっとこういう行政だったら現場はもっと頑張ろう、こういう風に思えるような農林水産行政を作りたい。この仕事を3ヶ月間スタートを切らせていただきました。ようやくスタートを切ったところです。ぜひこれからも、私にこの仕事をさせていただきたい、この思いであります。

その上で、今日は3点申し上げます。

1点目、農は国のもとなり。この言葉があります。北海道から沖縄まで、日本は本当に豊かで多様性に富んだ国です。この多様性を作っているのは、日本の地域の未来を作っているのは、北海道から沖縄まで、それぞれの地域で地域性を活かしながら、特色を活かしながら頑張ってくださっている農林水産業と食に携わる一人一人の皆さんです。

その皆さんに、これからもっともっと稼いでいくことのできる、食は、農林水産業は日本経済の柱になる、そんな未来を一緒になって作っていきたいと、このように思っています。

そして同時に、これから水田政策の見直しをする、そしてまた中山間地域や離島といった、条件が不利な場所でも踏ん張ってくださっている皆さんがいる、そういう皆さんに、先が見通せて自分たちはもっと頑張ればこの地域で暮らしていっていいんだな、そんな未来を作れるような、私は政策を、大臣としてこれから必ず実現をさせたいという風に思っています。そうすれば、高市総理が言うように、日本はすべての田んぼや畑を活用できて、そしてそれによって食料供給力を確保できていく、そんな未来が描けるはずです。ぜひその仕事を、私にこれからもやらせていただきたい、このように思います。

2つ目は、インフラと公定価格の課題です。私たち雪国は、何しろインフラが大事です。縦軸の高速道路、ようやく開通をしました。だけど私の地元もまだまだ横軸道路はスタートを切ったばかりです。113号線、そして48号線、まだまだやらなければならない横軸道路の整備を、加速化をさせてください。

そして同時に、豪雨災害によって厳しい状況に追い込まれた治水対策、最上川の流域治水プロジェクトを進めてきました。この仕事も最後まで完遂をさせてください。残された米坂線、これについては、もうあの状況で放置をするのは政治の無責任だと私は思っています。米坂線を今のまま現状復帰すればいいという形ではなくて、住民の皆さんや観光で来る皆さんにとってもっと便利になったという姿で、新しい姿で復帰をしていく、この仕事にも県や地元自治体、そしてJRともよく連携をして、取り組みを加速化をさせていただきたいという風に思います。

遠藤利明先生がスタートをしてくださった、米沢・福島間の新幹線のトンネルがあります。これをしっかりと引き継いでいくのも、私たち後に残された現職の政治家の使命だという風に思います。その仕事もぜひさせていただければという風に思っています。

そして公定価格。 今、国は物価高と同時に多くの企業の皆さんに賃上げをお願いをしている。民間企業の皆さんに賃上げをお願いする前に、政府が決めている様々な賃金や価格があります。公共事業もそう、医療や介護・福祉、そして子育てに関わる皆さんのお仕事の給与もそうです。こうしたものを、国が決めているものは少なくともインフレ時代に合わせて、しっかりとそれを上げていく。そして同時に、東京や地域とのこの格差を、少しずつでも埋めていく、このことに取り組みをさせていただければという風に思っています。

3点目。日本は外交力と防衛力、これを抜本的に強化をしなければなりません。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、もう数年が経ちました。国際情勢は本当に厳しさを増しています。先日も私はドイツのベルリンで、ウクライナの農業大臣と会談を持ちました。彼らも必死で、これから国の復興をどういう風にするのかを考えていました。

ウクライナの話は、私たちにとっては決して他人事ではありません。この東アジアも大変厳しい安全保障環境に置かれています。そういう中で日本は、これからも東アジア、そして世界の平和と安定に貢献ができる国であり続ける、そのための外交力を強化をする。そして防衛力をしっかりとしたものにしていく。このことをやらなければなりません。防衛力の基本は自衛隊の存在です。自衛隊の皆さんの処遇の改善、これも取り組みます。そして何よりも、憲法に自衛隊の存在を明記をする、こうしたことに向けても仕事をぜひ一歩前に進めさせていただければありがたいと思います。

最後になります。高市内閣発足をして3ヶ月が経ちました。なんとなく日本が元気がなかったのを、私たちはまだまだできるんだ、これをまずは政治がリーダーシップを取ってやろうじゃないか、これが高市内閣です。

「去年までこうだったから、今年はちょっと改善をします」……こんな考え方ではなくて、本当に地域にとって必要なこと、そして本当にこの国の将来を考えた時に伸ばすべき分野、思い切った投資をして、厳しいところは思い切って税で下支えをして、この国を前に進めていく。責任ある積極財政は、まさにその高市内閣の真骨頂です。この国をこれからも皆さんと一緒に、地域を前に進めていく、その推進力を得るために、今回は大切な選挙になります。

私自身も高市政権の一員として、これからも日本の将来のため、そして地方のために精一杯努力をさせていただくことをお約束をさせていただきます。

そして山形県は、1区、3区、遠藤寛明さん、加藤鮎子さん、同じ40前後の候補者が揃いました。私たちは20年先の未来に責任を持つ。今私たちが決めたことが、私たちが60になった時に本当に結果が出るのか出ないのか。そのことに責任を持つのが、私たちの世代の政治家です。

ぜひ今回の選挙、山形県、私たちに責任を背負わせてください。そして前に進む力を、皆さんから一層いただけることをお願い申し上げ、私からの第一声とさせていただきます。精一杯頑張ります！どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

■岩本康嗣さん（共産・新）

お集まりの皆さん、そしてまた、お仕事中、ご通行中の皆さん、おはようございます。 ご紹介をいただきました、私、衆議院山形2区でこの度立候補いたしました岩本康嗣でございます。朝から大変お騒がせをしております。一言、立候補のご挨拶とともに、政策の訴えをさせていただきたいと思います。

私は、立候補してから多くの方々からたくさんの要望を伺ってまいりました。 「景気対策をなんとかしてほしい」「農業を続けられるように支援してほしい」たくさんの声が聞こえてくるんです。今回の選挙は、そうした一人ひとりの声を本当に実現するための、チャンスの選挙だと考えております。精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

それにしても、多くの方から寄せられる声といえば、まずは「なんでこんな時期に、大雪の時に選挙すんなぁ？」この声がまず最初にされるんですね。

昨日の夜6時半に、米沢市の選挙管理委員会さんからファックスが入りまして、「もう雪で最大限努力したけれども、公営掲示板を設置できませんでした」と。47か所、設置できなかったそうです。赤穂浪士の討ち入りかな、47か所、と思いましたけれども、これはですね、米沢市さんは全く悪くないんですよ。米沢市は悪くない。

悪いのは高市政権ですね。追及逃れ、疑惑隠し、スキャンダルを追及されたくない。今なら高支持率で勝てるんじゃないか。まあ、甘い考えですが、まさに「党利党略・自己都合解散」。米沢市の選挙管理委員会もさぞ迷惑と思っているはずです。この選挙、始まったからには、こうした暴走してきた、疑惑隠しの高市内閣に、きっぱり審判を下す。それをぜひ皆さんとご一緒に実現したい、そう思います。

そして皆さん、今、自民党政治が、多くの国民から先の参議院選挙で審判を下されたわけですよ。裏金議員の問題、そしてそれと表裏一体の、財界から多額の政治献金をもらって、財界のための政治をする。この大元の歪みが、政治を極端に歪んだものにしてしまったんです。

富が、大企業・富裕層に大きく偏っている。その結果、物価高、暮らしが良くならない。実質賃金は11か月連続減少ですよ。こんなことは、あってはならないことなんです。

アベノミクス以来、消費税は2回値上げされました。安倍政権の時に、消費税5%から8%、8%から10%に、2回値上げしましたね。消費税を2回値上げしているうちに、法人税は7回下げているんです。庶民には2つの増税、大企業には7回の減税。その結果が今の、巨額な富が企業に溜め込まれても、私たちの暮らしに来ない、こういう歪みを生んでいるのではないでしょうか。

日本共産党は、ここに正面からメスを入れます。そうすれば皆さん、財源も出てくるんです。590兆円をも超える巨額な内部留保、積み上がりました。ちょっと金額が実感がないかもしれませんが、国家予算の大体5年分です。日本の大企業は、国家予算の5年分を賄えるぐらいの内部留保、溜めに溜めている。

どうやって溜めたのかといえば、それは働く者の賃金をずっと抑えてきて、労働者に還元してこなかったこと。消費税を2回も値上げして、庶民から絞り取ったこと。アベノミクスで7回も法人税減税してもらって、それで税金をまけてもらったこと。それで空前の、国家予算5年分の内部留保を作ったわけですよ。

どれをとっても、本来国民の暮らしに還元されるはずだったお金。それをあまりにも理不尽、富の集中を作ってきた。これが自民党政治です。

日本共産党は、この格差を正すべきだと主張してまいります。 具体的には、アベノミクスで下げに下げられた法人税率を、せめてアベノミクスが始まる前に戻すんだということ。ただ一つ注意したいのは、中小企業さんにはそのままでいいんですよ。赤字の中、下請けいじめの中、頑張って地域の雇用を支えている中小企業は、むしろ優遇しないといけない。ボロ儲けを続けた大企業に、以前のまともな税率払ってもらう。これは当たり前ではないでしょうか。

そういう形で恒久財源を作ればいいんです。富裕層に対する税金も、もっとあって然るべきです。株式取引に対する減税というのも行き過ぎていますし、新たに富裕税を設置してもいいんですよ。

そうすれば、消費税を減税するだけの財源は十分作れる。私たち日本共産党は、まずは消費税を、一律5％に減税しようと言っています。「食料品だけ」とか「2年間だけ」とか、そんなことは言いませんよ。恒久財源があるんですから。一律5%。そして、次の段階で廃止を目指す。大変現実的な案を出しているんです。

平和の問題といえば、安保法制。日本の国が攻められてもいないのに、よそ様の国の戦争に日本も参加する。いわゆる「集団的自衛権の行使」。どう考えても憲法違反なのに、「集団的自衛権の行使は合憲だ」と、安倍内閣の時に無理やり解釈が変えられてしまいました。それは立憲主義の根本に関わる問題ですから、「安保法制は違憲である」ということ、これは野党共闘の原点だったんです。共産党は、もちろん一貫してそのことを訴えています。今回の選挙でも訴えます。

しっかりとした軸足、ブレない政党、日本共産党を大きくしてこそ、自民党政治を変えることができるんだということを、私はこの第一声から最後まで訴え抜く決意であります。

今回の選挙は、「比例代表選挙」と「小選挙区」の2つの投票があります。比例代表は「日本共産党」とお書きください。小選挙区は、私「岩本康嗣」とお書きください。

実はもう5回目の立候補であります。だんだん数増えてるかもしれませんが、ぜひ皆様のご支援をよろしくお願いいたしまして、立候補の第一声とさせていただきます。ありがとうございました。