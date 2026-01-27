·ëº§¤«¤é1Ç¯È¾¢ÍÍ¥¾¡²ñ¸«¤Çà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§áÅÅ·âÈ¯É½¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá29ºÐÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ë¹½ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÍ¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£29ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í(µÜºê¸©½Ð¿È)¡£Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çð¸¶¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤·ë¹½ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»äÉþ¤È¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Çð¸¶¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£