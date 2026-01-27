·ëº§¤«¤é1Ç¯È¾¢ÍÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç­à¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§­áÅÅ·âÈ¯É½¡Ä­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í

¼Ì¿¿³ÈÂç

»äÉþ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÍ¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£29ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í(µÜºê¸©½Ð¿È)¡£Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Çð¸¶¤Î­àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤·ë¹½ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»äÉþ¤È¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Çð¸¶¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

 