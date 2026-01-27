¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶ÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×Îß·×Æ°°÷120Ëü¿Í¡õ¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯±ßÆÍÇË
¡¡Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á2023Ç¯7·î¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¤Î³°Ìî¼ê¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡Ê´ÆÆÄ½©»³½ã¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤ËÎß·×Æ°°÷120Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£¸ø³«½é½µ¤«¤é½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ÎÍî¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢1½µÌÜ¤«¤é2½µÌÜ¤Ç78¡¦9¡ó¡¢2½µÌÜ¤«¤é3½µÌÜ¤Ï79¡¦1¡ó¤È¡¢¶áÇ¯¤ÎË®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤°ÂÄê¤·¤¿¿ä°Ü¤ò°Ý»ý¡£¸ø³«´Û¿ô¤â334´Û¤ÈÉõÀÚ¤ê»þ¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢´¶Æ°¤ÎÎØ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÅÄ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£