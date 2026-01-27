パンダのシャオシャオ＆レイレイ、上野動物園きょう出発 搬出の様子を動画と写真で公開 園長が感謝のコメント【全文あり】
上野動物園などの公式サイト・東京ズーネットが27日に更新され、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が同日に上野動物園を出発したことを報告。搬出の様子とともに福田豊園長のコメントを公開した。
【動画】最後まで癒やされる…くつろいだ様子のパンダのシャオシャオ＆レイレイ
「本日、１月27日（火）13時半頃、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、上野動物園を出発し、成田国際空港へ向かいました」と報告。そして、搬出の様子を写真と動画で公開した。また福田豊園長による感謝のコメントを掲載した。
【コメント全文】
2021年6月に上野動物園で生まれた双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が今日、中国の飼育施設へ旅立ちました。たくさんの方に愛され、癒してくれたことへの感謝の気持ちと、これから繁殖に向けた大切な役割を担っていくことへの期待、いなくなることへの寂しさなど、さまざまな気持ちが交錯しておりますが、今日のこの上野の青空のように、晴れやかな気持ちで送り出したいと思います。
今回の移動は協定にもとづいて予定されていた移動ですが、性成熟を迎える2頭にとっては大事な旅立ちです。どうぞご理解をいただきたいと思います。これまでシャオシャオとレイレイの成長を温かく見守ってくださった皆さまに心より感謝申し上げます。
また、これまで共同で保護研究に取り組んできた中国側の専門家の皆さまにも感謝と敬意を表しますとともに、これからの2頭の飼育管理を託したいと思います。
まずは2頭が目的の地に無事に到着し、新たな環境の下で健康で元気にくらすことを祈ります。今回の2頭の搬出で上野動物園にはジャイアントパンダがいなくなりますが、今後も関係者同士で交流を続けながら、新たなプロジェクトが実施できる環境が整うのを待ちたいと思います。
上野動物園では、今後も絶滅の危機に瀕する野生動物種の飼育繁殖等に取り組み、生物多様性の保全に貢献してまいります。
恩賜上野動物園長 福田豊
