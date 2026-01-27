¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¢ÌÁÍ§¡¦¥í¥¹¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿À»Ìë¤Î²¹¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¡½¡½¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÉÌë¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡×¤ÈÂçºå¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡¦FM802¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö802 Palette¡Ê¥Ï¥Á¥Ñ¥ì¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¡×¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤¬¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÃëÌë2¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÆ±¤¸¤¯SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥¹¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥È¡¼¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÌë¸ø±é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
TEXT BY ËÌÌî ÁÏ
PHOTOGRAPHY BY Haruka Odaki (BRUME.)
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¡ªÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Þ¤Ç¼«¤é¼ê¤¬¤±¡¢¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä°Å¤¤´¶¾ð¤òÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¡£¡Èµß¤ï¤ì¤Ê¤¤ÉÔØâ¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë²»³Ú¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÈà½÷¤Î³èÆ°¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ñ³¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤äÇÛ¿®¤Ç¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¸ì¤ê¸ý¤ò´Þ¤á¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼çºÅ¤¹¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤È¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¡£³«±éÁ°¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬BGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥óÆÃÍ¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤¬²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤¹¤Ê¤«¡¢¾ÈÌÀ¤¬°ÅÅ¾¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡£
¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤³¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È»þ¤ÎÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£Ì¾Á°¤â¡¢¸ª½ñ¤¤â¡¢¤¿¤áÂ©¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤È¥«¥Ã¥×¤ËÄÀ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´°ì½ï¤Ë¡×¡£
¤Ê¤ë¤ß¤äËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë³«Ëë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°ÌÌ¤òÊ¤¤¦Çö¤¤¼ÓËë¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬10Âå¤ÎºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡ÖÉÔ½ãµÊÃã¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ¶¨ÏÂ²»¤ò¤¢¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬Ê£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¡È½ã°¦¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹Ô¤¸ò¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²ÄÎù¤Ç²×Îõ¤Ê´¶¾ð¤ÎÇÈ¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ÈÌÀ¤¬¡¢¥é¥¹¥µ¥ÓÁ°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÊ¬¤Ç°ì½Ö¤À¤±¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼æ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ÖÉÔ½ãµÊÃã¡×¤Î¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¿§¹á¤ÎÉº¤¦¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¶ÊÄ´¤ÇÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¡£»ÙÇÛÍß¤ä¶¦°ÍÂ¸Åª¤Ê´Ø·¸À¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²Î»ì¡¢1ÈÖ¥µ¥Ó¸å¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ï¥ß¥ó¥°¤«¤é2ÈÖA¥á¥í¤Ç¤Î·Ú¤ä¤«¤Ë³ê¤ê¹Ô¤¯ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À²Î¾§É½¸½¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤ËÌÀÌÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥È±é½Ð¤Ê¤É¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½ÀÏÂ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²£ÉÍ¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤Î²óÅú¤Ë¡Öµö¤»¤ó¤Ê¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢back number¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤«¤ÄÄ¾µå¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²Î¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¶ÊÄ´¤À¤¬¡¢¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬³Ú¶ÊÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤ê¶ñ¹ç¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É´¶¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²Î¤¤¸ý¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡È·¯¤¬¹¥¤¤À¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤ë¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿EP¡Ø¤Þ¤É¤í¤ß¤Îµ²±¡Ù¤Ë¤Æ½é¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ö·îÌë¤ÎÄí¤Ë¤Æ¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥í¥¹¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö·îÌë¤ÎÄí¤Ë¤Æ¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤êÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÎÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤À¤±¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î¤Î¸÷¤¬Èà½÷¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤È¥Ô¥¢¥Î¡¢²¹¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÒÀÊ¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¡¢²û¤«¤·¤¯¤â²¹¤â¤ê¤ËËþ¤Á¤¿·Ê¿§¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¼¡¶Ê¡ÖÄÌ¿´¾ã³²¡×¤Ø¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤«¤Ä½Å¿´¤Î¸ú¤¤¤¿ºÙ¤«¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ø¤ÎÀ¶ÂùÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶¾ð¡£¤½¤Î·ã¤·¤µ¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤òÁ¯Îõ¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£åºÎï¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î°Ç¤ä°Å¤¤Â¦ÌÌ¤Ë¤âÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ì¤ÉÁêÀÈ´·²¡ªÌÁÍ§¡¦¥í¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Î¸åÈ¾Àï¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹æÎá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤¬¡Ö¥í¥¹¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥í¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡¢¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ä¤ä¾È¤ì¤Ê¤¬¤é°§»¢¤¹¤ë¡£¥¬¥Ê¥ê¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤¿ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï49Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥¹¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢ÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥«¥íP¤Î¤Ì¤æ¤ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥í¥¦¥ï¡¼¡×¥«¥Ð¡¼¡£¥²¡¼¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat.½é²»¥ß¥¯¡ÙÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³¡¼¥É¤Ç¡£¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥À¡¼¥¯¤«¤Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥¹¥¦¥£¥ó¥°´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¶ÊÄ´¡¢Ã¾¤Ó¤È·Ò¤¬¤ê¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤¬¡¢ÉáÃÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£Ã¸¤¯ÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î²ÎÀ¼¤ÈÇ»¸ü¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¶¯¤¤¥í¥¹¤Î²ÎÀ¼¤ÎÂÐ¾ÈÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥¹Â¦¤¬ÀÖ¡¢¤Ê¤ë¤ß¤äÂ¦¤¬ÀÄ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤Î¸ú²Ì¤â¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬¤è¤êÇ¡¼Â¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï°ìÃ¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ßÃÅ¤·¤Æ¥í¥¹¤¬¥½¥í¤Ç
²Î¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡£¤Þ¤º²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÈÇä¤ê¡×¡£²Ö³¡¤Î³ð¤ï¤ÌÎø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢YouTubeºÆÀ¸¿ô2300Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥Ü¥«¥íP¤Î±©À¸¤Þ¤ð¤´ÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ëÏÂ³Ú´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢Ì±ÍØ¤äÄ¹±´¤Î¤è¤¦¤ÊÀá²ó¤·¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¡¢¡È¹Ô¤¤Ï¤è¤¤¤è¤¤ µ¢¤ê¤ÏÌµ¤¤¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ºÄÌ¤ê¤ÎÂÞ¾®Ï©¤Î°Ç¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¶Ê¡¢Æ±¤¸¤¯YouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô2500Ëü²óÄ¶¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«¼ç¡×¤òÈäÏª¡£¤Ò¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê½Å¡¹¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥µ¥Ó¤Ç¤ÎÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤Ï°µ´¬¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¡Ö·î¸÷¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤ò·Ð¤Æ¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢Äù¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡È¼«¼ó¤·¤¿¤Ã¤Æµö¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¶õ¤Î¥é¥¤¥È¤¬¡ß¤Î»ú¤Ë¸÷¤ë±é½Ð¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤ÈØá¤Êª¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¿À¼¤Ë´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥í¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇËÜÆü¤Î¥Û¥¹¥È¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¥í¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿ËÜÅö¤ËåºÎï¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤Í¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Î¤è¤¦¤ËÊÖÅú¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î12·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¸å feat. ¥í¥¹¡×¡£2¿Í¤Ç²Î¤¦½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¶Ê¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÌ±ÍØ¤äÉñ¶Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥²í¤ÊÀûÎ§¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¸å¡É¤È·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¾ðÇ°¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Î»ì¤¬²ÎÍØ¶Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦¤Ê¤«¡¢2¿Í¤¬ÌóÂ«¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ê±ó¤Îå«¡£²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ÈÆ£¤Î²Ö¡É¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤¬¡Ö·è¤·¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤È¥í¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶²½¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¾ðÇ®Åª¤«¤ÄÍ¥²í¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤ò³«¼¨!?¡¡¥É¥¥É¥ËþºÜ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼
¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼ÓËë¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¡¢±é¼Ô¤â´ÑµÒ¤â¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï¡¢Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¥è¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°á¾Ø¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¾ÍÎ¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÉÊ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÖÈëÌ©¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Î¤ê¤¿¤¤¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¤Ê¤ë¤ß¤ä¤é¤·¤¤Ì¾¾Î¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÈëÌ©¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤Û¤¦¤¸Ãã´Ì¡×¤È¤¤¤¦¥°¥Ã¥º¤â¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¼«¿È¤¬¥Õ¥ì¥¤¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤Ê¤ë¤ß¤äÛ©¤¯¡Ö¤ª¾îÍÍ¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅöÁ³¤Ç¤¹¤ï¤è¡×¡¢³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢½ª»Ï¤ª¾îÍÍ¤Ã¤Ý¤¯¡Ê¡©¡ËÆø¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥í¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡õ¥Á¥§¥¢¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂµ¤ËÆÃÀß¤µ¤ì¤¿°Ï¤¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥í¥¹¤Ï´é½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬Á°Æü¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¥í¥¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£¥í¥¹¤ÏÈþÍÆ·ÏYouTuber¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¼ê¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ìÎ¢Â¦¡×¤È¤Ê¤ë¤ß¤ä¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¤è¤¯¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÁá¤¯¥í¥¹¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤¬¸Î¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢º£²ó¤ÏÀ¸ÃÏ¤ò2¡Á3»þ´Ö¿²¤«¤»¤Æ¤«¤é¾Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ë2¿Í¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¡£ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥í¥¹¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥í¥¹¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬È¿±þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤ÎÈëÌ©¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¹¤¬Ãë¸ø±é¤ÎÁ°¤Ë³Ú²°¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢ÌµÍý¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅâ¿É»Ò¤ò¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï¡Ö¤³¤ì°¤¤¼ÁÌä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Èº£¤Î°õ¾Ý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¥í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ö¸É¹â¤ÇÃ¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤È¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Ê¤«¤Ç¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢À³Ê¤Ï·ë¹½µÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤ß¤äÛ©¤¯¥í¥¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯½ã¿è¡×¤é¤·¤¤¡£°ìÊý¡¢¥í¥¹¤Ï¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¾îÍÍ¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥Ó¥·¥Ð¥·¤¤¤¦»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï2¿Í¤¬¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÅÒ¤±¤Æ¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¡×¤Ç¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁªÂò»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¥Ý¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¥í¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ç³Ð¤¨¤È¤±¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´Î¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¾¡Íø¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÃë¤ÎÉô¤Î
¥²¡¼¥àÂÐ·è¤â¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¹õÌÓÏÂµí¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥¹¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ù¤·¤µ¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ï2¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤È¡¢¤Ê¤ë¤ß¤äÂð¤Ç°ì½ï¤Ë¹õÌÓÏÂµí¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ë¤ß¤ä¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æº£¸å¤Î³èÆ°¤ä2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊó¹ð¡£2025Ç¯¤Ï1st¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡È¤Þ¤É¤í¤ß¤Îµ²±¡É¤ò5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¡¼¼Ì¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¤Ê¤ë¤ß¤ä¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯Àë¸À¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Î³Ú²°¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²¡¤µ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë5·î6Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ7¤«½ê¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÈÌ´¸«¹ÔµÓ¡É¤Î³«ºÅ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®¤µ¤¤²ñ¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¤Þ¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥í¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Ê¤ë¤ß¤ä¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿·¶Ê¤Ê¤É¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤Èà½÷¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
2025.12.25¡÷²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M01.ÉÔ½ãµÊÃã
M02.¥ê¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
M03.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° (cover)
M04.·îÌë¤ÎÄí¤Ë¤Æ
M05.ÄÌ¿´¾ã³²
M06.¥í¥¦¥ï¡¼ feat.¥í¥¹ (cover)
M07.¿ÈÇä¤ê
M08.¼«¼ç
M09.¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¸å feat.¥í¥¹
