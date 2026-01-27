2児の母・青木裕子「前髪作りました」新ヘア公開に反響「大人可愛い」「柔らかい雰囲気が素敵」
【モデルプレス＝2026/01/27】フリーアナウンサーの青木裕子が1月27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「印象変わる」前髪復活の新ヘア披露
青木は「今年初美容院」とつづり、美容院で撮影した新しいヘアスタイルを披露。「前髪作りました」と前髪流していたスタイルからイメージチェンジシたことを説明し、「今年も髪を伸ばします」と意気込んでいる。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「似合ってる」「柔らかい雰囲気が素敵」「理想の女性像」「印象変わる」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
