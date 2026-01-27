【看護のコツ】療養者の安全・安楽のために覚えておきたい「在宅清潔ケア」の考え方とポイント【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護の現場における処置「在宅での清潔ケアの基本」

在宅ではたくさんの人が関わりながら支援をしており、清潔ケアの種類は清拭、更衣、洗髪、入浴などさまざまです。サービス担当者会議の際に、「誰がどんなケアをするのか」「いつケアするのか」という視点で、本人の状態や生活状況に合わせたケアが選択され、調整します。

清潔ケアを誰が行う？

例えば、入浴は自宅で行うのか、デイサービスや訪問入浴で行うのがいいのかや、自宅で行う場合は、誰がケアをするのか。全身状態が安定していない療養者のケアにおいては、安全・安楽を最優先するため、専門的な判断と対応能力を持つ訪問看護師が主体となって実施することが不可欠です。一方、状態が安定しているケアや、療養者の生活を支えるための支援については、訪問介護職が担うことで、専門職の適切な役割分担が生まれます。この連携体制は、質の高いケアを維持しつつ、結果的に長期的な目線でサービスコストを最適化し、療養者・介護者の経済的な負担を軽減することに繋がります。

【POINT】

訪問看護師は、清潔ケアだけではなく、ほとんどのケアを担うことができます。しかし、「できるから全部をやる」ではなく、看護師にしかできないケアを優先して行うためにも他職種に任せられるものは他職種に依頼することも大切です。

療養者の体調の確認

支援をする前には必ず体調を確認しましょう。入浴をする予定だとしても、全身状態によっては支援を中止することもあります。

在宅では、基本的に1人でケア介入します。医療機関や介護施設のような設備は整っていません。そのため「大丈夫だろう」というあいまいな判断でケアを始めると、全身状態を悪化させたり、けがをさせたりするリスクが高まります。療養者や介護者からお願いされても、医療の視点から危険を察知した際には、必ず安全第一で支援を進めましょう。例えば、入浴予定だったものの安全にできないという場合

は、入浴を中止して清拭や部分浴に変更するのもいいでしょう。

ケアの準備

在宅でケアをする際に、ご家族がいる場合は、必要物品の準備・片付けをどうするかを支援前に決めておきましょう。準備～片付けの全てを介護者が行うこともあれば、支援者が行うこともあります。

介護者の不在時に訪問して支援することもあるため、物品の置き場所、ゴミをどこに捨てるか、片付けはどこまでやるのか、お湯の出し方など、支援前に確認し、共有しておく必要があります。

環境整備

在宅環境整備で注意したいのは、次の2点です。

【室温調整】

医療機関と違って室温が高過ぎたり、低過ぎたりすることがあるため、室内の温度調整をしましょう。特に冬場は室内が寒い家が多いです。ケア中の暖房器具の準備について（特に入浴時の脱衣所や浴室）は、事前に決めておくといいでしょう。

支援時間前に室内や浴室を温めておいてもらうなどの取り決めをしておけば、タイムロスなく安全に支援に入れます。

【プライバシーへの配慮】

居宅の構造や周辺環境によっては、窓から室内が見えてしまうことがあります。カーテンを閉めるなどの配慮も必要です。

全身の観察

清潔ケアは、療養者の全身を観察するよい機会です。ケアをしながら皮膚状態を観察し、乾燥などのトラブルがないか、褥瘡は発生していないかなどをチェックできます。過度にやせてきていないかなど体格の変化にも気付けます。

また、不自然なあざの有無などから虐待がないかも確認できます。虐待の疑いがある時は、ケアマネジャーや役所に報告する義務があります。

どうしてこのケアを看護師が行っているのか考える癖をつけよう！看護師が実施するには必ず理由があるよ。

複数名での支援

「体格が大きい」「病状が不安定」「人工呼吸器を装着している」など医療依存度が高い療養者は、1人で支援するのが困難なことがあります。そうしたケースでは、看護師複数名での支援や、ヘルパーと協力しての支援などを検討する必要があります。

訪問看護では1人での支援が基本ではありますが、療養者の安全・安楽を最優先に、ケース・バイ・ケースで複数名での支援や他職種との連携を考えましょう。

ケア中に痛みが予測される時

癌性疼痛などでケア中の体動による痛みが予測される場合は、ケア前に痛み止めを服用してもらうなどの予防的な対応が有効です。

介護者がケアする場合も、予防投与の知識があるだけで、家族がケア介入しやすくなります。また、療養者のケアへの恐怖心を軽減できます。

保湿

在宅療養者は皮膚が脆弱な人が多いです。ケア後には保湿をしっかりしましょう。保湿を普段からしておくことで、皮膚トラブルを軽減することができます。

使用物品の片付け

使用物品の片付けを誰が担うのか、どこに片付けるのかは決めておきましょう。「洗濯機に入れておいてほしい」という家もあれば、「使ったたままでいい」という家もあります。

汚水を破棄する場所も、トイレに流すのか、風呂場なのか、洗面台なのか、忘れずに確認しましょう。

家族へのアドバイス

ケアをする際、ベッドの高さを普段と同じ位置のままにしている介護者がいます。ケアしやすい高さに調整することを伝えましょう。看護師にとって当たり前のことも、介護者にとっては目から鱗の発見になることがあります。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂