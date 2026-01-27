FUKAMI「『もし今年、人生が終わりになったとしてもいい人生だったよね』と語り合う」双子のHIROMIとの恒例年末旅行での会話を明かす

FUKAMI「『もし今年、人生が終わりになったとしてもいい人生だったよね』と語り合う」双子のHIROMIとの恒例年末旅行での会話を明かす