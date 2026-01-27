急速な円買いの動き、ドル円１５３円台前半へ＝ロンドン為替



ロンドン序盤、急速な円買いの動きが広がっている。ドル円は158.88レベルまで高値を伸ばしたあと、上値が重くなっていた。154.50割れ水準から一気に153.19レベルまで急落している。クロス円も同様に急落。ユーロ円は183円台後半から一時182.13レベルまで、ポンド円は211円台後半から一時210.02レベルまでそれぞれ本日の安値を更新。再び為替レートチェックなどの思惑が広がっているもよう。



USD/JPY 153.66 EUR/JPY 182.63 GBP/JPY 210.92

